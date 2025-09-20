Yeşilay, Gençlerle Uzay ve Sağlıklı Yaşam Üzerine Söyleşi Düzenledi

Yeşilay, gençlere hem ilham verici bir buluşma hem de bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam için farkındalık kazandırma amacıyla, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile TEKNOFEST'te özel söyleşi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST'te yer alan Yeşilay standında, bağımlılıkların insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlatan uygulamalar ziyaretçilerle buluştu. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgisini çeken bu deneyimler, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.

Yeşilay, Astronot Alper Gezeravcı ile söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide, uzay araştırmalarının gelecek nesillere sunduğu imkanlar, disiplinli çalışmanın önemi ve sağlıklı yaşamın kişisel hedeflere ulaşmadaki rolü üzerinde duruldu. Bu yaklaşım, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede savunduğu temel prensiplerle de örtüştü.

Söyleşi sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Gezeravcı, TEKNOFEST boyunca havacılık, uzay ve teknoloji alanında potansiyelini ortaya koyma imkanı bulan gençlerin, sahanın ana paydaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Gezeravcı, TEKNOFEST'in gençlerin hayallerini Türkiye'nin geleceğine yönelik projelerinde ne şekilde evirebileceğiyle ilgili somut bulgulara ulaşabileceği bir yer olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun geleceğin teminatı olan gençlere ve bu projenin asıl ana merkezinde yer bulanlara ulaştırılması noktasında da bu tür faaliyet alanlarına katılımlarının devam edeceğini söyledi.

Yeşilay'la gerçekleştirdikleri söyleşinin önemine işaret eden Gezeravcı, "Toplumumuzun bir şekilde yanlış ve hakikaten dezavantajlı konuma düşmüş bireylerini, tekrardan bu toplumun kazanılması gereken bireyleri olarak karşılaştıkları engellerden ve bağımlılıklardan kurtarıp ayağa kaldırmaya vesile olacak kuruluşumuzun çatısı altında bu faaliyeti icra ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gezeravcı, Yeşilay'ın psikoterapi ve sosyal hizmet desteğini devletin imkanlarıyla ücretsiz bir şekilde insanlara ulaştırma çabasının da bu faaliyetle ortaya konduğunu vurgulayarak, kurumun tema olarak ortaya koyduğu içeriğin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tütün, alkol, yabancı maddeler ve kumarın her insanın bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde tuzağına düşebileceği ana çeldiriciler olduğunu ifade eden Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bu tuzağa düşmüş insanların o düştükleri yerden ayağa kaldırılmasına vesile olma noktasında, imkanları daha bilinir hale getirme noktasında da Yeşilay'ımızın çabaları mümtaz. Bu noktada aslında bir araya geldiğimiz kardeşlerimize kısa süreli sorma imkanı bulduğumda belki farkındalıklarını yukarı taşımaya yönelik iletişim kanallarının her vatandaşımıza açık olduğunu, onları bilinçlendirmeye yönelik buradaki faaliyetlere katkı vermeye çalışıyoruz. Yeşilayın çatısı altında bir kısmı gönüllü, bir kısmı bu imkanları organizasyonel boyutta halkımıza yansıtacak emekleri tarif eden bütün çalışanlarımıza da minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum."