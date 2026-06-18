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Türkiye Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın ilk durağı Bursa oldu

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Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın ilki Bursa'da gerçekleştirildi. Program, 9 sanayi kentinde düzenlenecek buluşmalarla yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, "Türkiye Yeşil Sanayi Buluşmaları"nın 9 ili kapsayan programının ilki Bursa'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bursa ile başlayan program çerçevesinde, Türkiye'nin önde gelen sanayi kentleri olan Denizli, Kayseri, Tekirdağ, Samsun, Konya, Gaziantep, Adana ve İzmir'de, Bakanlık uzmanları, sanayiciler, akademisyenler ve sektör paydaşlarının katılımıyla, ticaret ve sanayi odalarının ev sahipliğinde, Yeşil Sanayi Buluşmaları düzenlenecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Yeşil Sanayi Buluşması'nda, sanayi işletmelerine yeşil dönüşüm sürecinde yararlanabilecekleri ulusal ve uluslararası finansman kaynakları, destek mekanizmaları ve teşvik programlarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.

9 ilde gerçekleştirilecek buluşmalar ile sanayide yeşil dönüşüm çalışmalarına hız kazandırılması, kaynak verimliliğinin desteklenmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve sanayi üretiminin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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