Türkiye Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın ilk durağı Bursa oldu

Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, "Türkiye Yeşil Sanayi Buluşmaları"nın 9 ili kapsayan programının ilki Bursa'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bursa ile başlayan program çerçevesinde, Türkiye'nin önde gelen sanayi kentleri olan Denizli, Kayseri, Tekirdağ, Samsun, Konya, Gaziantep, Adana ve İzmir'de, Bakanlık uzmanları, sanayiciler, akademisyenler ve sektör paydaşlarının katılımıyla, ticaret ve sanayi odalarının ev sahipliğinde, Yeşil Sanayi Buluşmaları düzenlenecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Yeşil Sanayi Buluşması'nda, sanayi işletmelerine yeşil dönüşüm sürecinde yararlanabilecekleri ulusal ve uluslararası finansman kaynakları, destek mekanizmaları ve teşvik programlarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı.

9 ilde gerçekleştirilecek buluşmalar ile sanayide yeşil dönüşüm çalışmalarına hız kazandırılması, kaynak verimliliğinin desteklenmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve sanayi üretiminin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.