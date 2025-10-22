Haberler

Yeşil Dönüşüm İnşaat Sektörünün Geleceği için Zorunlu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, inşaat sektöründe enerji yönetimi ve yeşil dönüşümün aciliyetine dikkat çekti. Yürütülen seminerde, enerji verimliliği, kaynak döngüselliği ve dijital izlenebilirlik konularının önemi vurgulandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, "Yeşil dönüşüm artık bir gelecek vizyonu değil, bugünün zorunluluğudur. İnşaat sektörü, hem enerji tüketimi hem de kaynak kullanımı açısından sürdürülebilir kalkınmanın en belirleyici halkalarından biridir" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) tarafından düzenlenen bilgilendirme seminerinde, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, binalarda enerji yönetimi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye'nin 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi üzerine sunum gerçekleştirdi.

Genel Merkez Binası'nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, inşaat sektöründe enerji yönetimi ve yeşil dönüşümün kritik önemine değindi.

Dijital izlenebilirlik konularına odaklanmak gerek

Doç. Dr. Demirdelen, binalarda enerji yönetim sistemlerinin (ISO 50001) uygulama adımlarını, enerji performans göstergelerinin izlenmesini ve bina bazlı karbon azaltım stratejilerini örneklerle anlattı. Ayrıca Demirdelen, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde geliştirilen yeni düzenlemelerin inşaat sektörünü doğrudan etkileyeceğini, firmaların bu dönüşüme uyum sağlayabilmesi için enerji verimliliği, kaynak döngüselliği ve dijital izlenebilirlik konularına odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Yeşil Bina Tasarımı ve Yaşam Döngüsü

Seminerin bir diğer başlığı olan "2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında, inşaat sektörünün öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirten Demirdelen, "Malzeme geri kazanımı, atık azaltımı, yeşil bina tasarımı ve yaşam döngüsü odaklı yaklaşım sektörün sürdürülebilir büyümesinde belirleyici unsurlar olacak" ifadelerini kullandı.

"Yeşil dönüşüm bugünün zorunluluğudur"

Binalarda enerji verimliliğini artıracak teknik çözümler, karbon ayak izinin düşürülmesi için alınabilecek önlemler ve yenilenebilir enerji entegrasyonunun finansal avantajları detaylı biçimde ele alındı.

Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, "Yeşil dönüşüm artık bir gelecek vizyonu değil, bugünün zorunluluğudur. İnşaat sektörü, hem enerji tüketimi hem de kaynak kullanımı açısından sürdürülebilir kalkınmanın en belirleyici halkalarından biridir" dedi.

Etkinlik daha sonra soru-cevap ile devam etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yorumlar (1)

Haber Yorumları

