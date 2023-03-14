Togg'un fiyatı ne kadar olacak? Sosyal medyaya düşen fiyat listesi elden ele dolaşıyor

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satışa çıkarılması için geri sayım devam ederken vatandaşlar otomobillerin fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Bununla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir liste kısa süre içerisinde gündem oldu. Bahsi geçen listede Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonu 1 milyon 90 bin TL, en uzun menzilli modelde ise fiyat 1 milyon 290 bin TL olarak gösterildi.

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını ifade etti.

TOGG FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TRT Haber Muhabiri Enes Babacan'ın aktardığı bilgiye göre; Togg C-SUV segmenti araçların fiyatlarının da bu hafta açıklanması bekleniyor. Babacan, "Fiyatın da ulaşılabilir politikada olacağının altını çizelim. C segment SUV araçlara yüzde 10 ÖTV uygulanacak, daha uygun bir fiyat olacak. Fiyat açıklandıktan sonra Mart ayı içinde de satışların başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN LİSTE GÜNDEM OLDU

Togg C-SUV segmenti araçların fiyatları için resmi açıklama beklenirken sosyal medyada paylaşılan bir liste kısa sürede elden ele dolaşmaya başladı. Bahsi geçen listede Togg Suv modelinin 310 kilometre benzinli versiyonunun fiyatı 1 milyon 90 bin TL, en uzun menzilli modelinde ise fiyat 1 milyon 290 bin TL olarak gösteriliyor.

ŞARJ İSTASYONU HAMLESİ

Öte yandan Türkiye'nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek. Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.