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Yerli Malı Belgesi Bilgilendirme Toplantısı Adana'da Gerçekleştirildi

Yerli Malı Belgesi Bilgilendirme Toplantısı Adana'da Gerçekleştirildi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adana Sanayi ve Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni Yerli Malı Tebliği hakkında bilgi verildi. Toplantıda, yerli üretim ve kamu alımlarında sağlanan avantajlar ele alındı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Adana Sanayi Odası ve Adana Ticaret Odası iş birliğinde Yerli Malı Belgesi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, mevcut Yerli Malı Tebliği ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ile 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni Yerli Malı Tebliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Yerli Malı Belgesi Bilgilendirme Toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Abdullah Yiğit, Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, Adana Ticaret Odası Genel Sekreteri Barış Topal ve çok sayıda ilgili katıldı.

Sanayiciler için önemli fırsatlar

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, Yerli Malı Belgesi sahibi firmalara kamu alımlarında yüzde 15'e kadar fiyat avantajı sağlandığını vurguladı. Oğuz, yerli üretimin teşvik edilmesiyle yatırım ve üretimin artacağını, istihdam alanlarının oluşacağını ve dışa bağımlılığın azalacağını belirtti.

Yeni tebliğ ile neler değişecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Abdullah Yiğit, yeni Yerli Malı Tebliği'nin günümüz şartlarına uygun hale getirildiğini açıkladı. Yeni düzenlemenin, yerli üretimi daha güçlü desteklemeyi hedeflediği ve sanayicilerin teşviklerden daha verimli şekilde faydalanmasını sağlayacağını belirten Yiğit, "Yeni tebliğ 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Temel olarak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile yerli üretimi artırmayı ve destekleme yönelik olarak hazırlandı. Yeni Yerli Malı Tebliğinin arkasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TOBB birlikte sıkı bir çalışmanın gerçekleştirdi" dedi.

Toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanı Abdullah Yiğit tarafından yapılan "Yerli Üretimin Gücü Yeni Yerli Malı Tebliği" konulu sunumun ardından toplantı soru-cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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