Yerli Gıda Üreticisi Aronya Gıda, Fonksiyonel Gıda Üretiminde Yeni Standartlar Belirliyor

Yerli gıda üreticisi Aronya Gıda ve Sağlık AŞ, çalışmalarını, doğal kaynakları bilimsel yöntemlerle harmanlayarak " Türkiye'de fonksiyonel gıda kavramını güçlendirmek" hedefiyle sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aronya Gıda, doğal içerikli gıda ve aronya temelli ürünleriyle sağlıklı yaşam kültürünü destekliyor.

Kırklareli'ndeki 220 dönümlük tarım alanlarında doğal yöntemlerle yetiştirilen aronya meyvesi, besin değeri ve fonksiyonel faydalarıyla üretimin merkezinde yer alıyor.

Bu kapsamda şirket çatısı altında tüketiciyle buluşturulan DOSEWELL ve Mor Aronya ürün grupları, Türkiye'de aronya tarımını yaygınlaştırmak ve meyveyi katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla geliştirildi.

Üretim sürecinde kimyasal, katkı veya pestisit kullanılmadan, doğanın döngüsüne uygun yöntemler tercih ediliyor. Her hasat sonrası yapılan bağımsız laboratuvar analizleriyle ürünlerin ağır metal, pestisit ve toksinlerden tamamen arınmış olup olmadığı tespit ediliyor.

Üretim süreçlerinde çevreye duyarlı yaklaşım benimseniyor

Toplamda 35'i aşan doğal ürünün yer aldığı DOSEWELL markası, organik içeriklerden glutensiz unlara, geleneksel kahvaltılıklardan fonksiyonel takviyelere kadar geniş bir ürün gamı içeriyor.

Ürün grupları arasında aronya suyu, aronya kurusu, doğal sirke çeşitleri, hurma ve karadut özleri, geleneksel tahin helvaları ve yüzde 100 yer fıstığı ezmesi gibi alternatifler bulunuyor.

Tüm ürünlerde cam ambalaj kullanımı ve minimum işleme prensibi benimsenirken, DOSEWELL, dijital satış kanallarıyla tüketiciye kolay erişim sağlıyor, ayrıca "içerik güvenliği" ve "izlenebilirliğe" dayalı sistemle üretim yapıyor.

Üretim süreçlerinde atıksız üretim modeli, yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilir tarım politikalarıyla çevreye duyarlı bir yaklaşım da şirketin benimsediği önemli politikalar arasında bunuyor.

"Türkiye'de fonksiyonel gıda üretimini global standartlara taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aronya Gıda ve Sağlık AŞ Genel Müdürü Aynur Rona, aronyanın bitki olmasının yanı sıra "temiz gıda bilincinin" simgesi olduğunu belirtti.

Üretim aşamalarında bilimsel yöntemleri kullanarak doğallığı korumaya çabaladıklarını vurgulayan Rona, "Mor Aronya ürün ailemizle aronya meyvesinden elde edilen doğal ve fonksiyonel gıdaları geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalar, yerli üretimin ve sürdürülebilir tarımın güçlü bir temsilcisi. Aronya'nın doğadan gelen gücünü bilimsel verilerle destekleyerek, Türkiye'de fonksiyonel gıda üretimini global standartlara taşıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Tüketicilerin lezzetle içerik güvenliği de istediklerine işaret eden Rona, "Biz de doğallık, analiz ve izlenebilirlik esasına dayalı bir sistemle bu güveni sunuyoruz. Yerli üretimi güçlendirmek sadece ekonomik değil, toplumsal bir sorumluluk. Biz Türkiye'nin temiz gıda geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.