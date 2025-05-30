Yerleşik Hane Halklarının Tüketim Harcamaları İlk Çeyrekte Yüzde 2 Arttı

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 2,1 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,01 azalırken, ithalatı yüzde 3,0 arttı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 42,9 artış

İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 42,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 31,2 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 41,7 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 36,4 iken, ilk çeyrekte yüzde 35 olarak belirlendi.

Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH Cari fiyatlarla GSYH GSYH Zincirlenmiş Hacim Değişim oranı (milyon lira) (milyon dolar) Endeksi(2009=100) (yüzde) 2023 1. Çeyrek 4.687.492 248.416 195,3 4,5 2023 2. Çeyrek 5.571.440 274.908 210,9 4,6 2023 3. Çeyrek 7.759.106 298.760 238,4 6,5 2023 4. Çeyrek 8.527.683 307.925 241,9 4,6 2023 Yıllık 26.545.722 1.130.009 221,6 5,1 2024 1. Çeyrek 8.870.040 287.127 205,9 5,4 2024 2. Çeyrek 9.920.835 307.235 215,9 2,4 2024 3. Çeyrek 11.915.589 358.678 243,7 2,2 2024 4. Çeyrek 12.704.050 369.368 249,2 3 2024 Yıllık 43.410.514 1.322.408 228,7 3,2 2025 1. Çeyrek 12.125.173 335.504 210 2

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2024 1. çeyrek 2025 1. çeyrek Tarım, ormancılık ve balıkçılık 3,8 -2 Sanayi 4,1 -1,8 İmalat sanayisi 3,4 -2,4 İnşaat 11,3 7,3 Hizmetler 4,3 1,3 Bilgi ve iletişim 4,5 6,1 Finans ve sigorta faaliyetleri 6,8 0,5 Gayrimenkul faaliyetleri 2,3 2,4 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 5,7 4 Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 4,5 0,3 Diğer hizmet faaliyetleri 1 4,7 Sektörler toplamı 5,2 2 Vergi-sübvansiyon 7,2 1,8 Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 5,4 2

(Bitti)