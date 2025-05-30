Yerleşik Hane Halklarının Tüketim Harcamaları İlk Çeyrekte Yüzde 2 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış kaydetti. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, takvim etkisinden arındırılmış olarak ise yüzde 2,7 oranında arttı.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 artış gösterdi.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 2,1 artış kaydetti.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,01 azalırken, ithalatı yüzde 3,0 arttı.
İş gücü ödemelerinde yüzde 42,9 artış
İş gücü ödemeleri söz konusu dönemde yüzde 42,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 31,2 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 41,7 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,7 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı da yüzde 36,4 iken, ilk çeyrekte yüzde 35 olarak belirlendi.
Tablolar
|Yıl
|Cari fiyatlarla GSYH
|Cari fiyatlarla GSYH
|GSYH Zincirlenmiş Hacim
|Değişim oranı
|(milyon lira)
|(milyon dolar)
|Endeksi(2009=100)
|(yüzde)
|2023 1. Çeyrek
|4.687.492
|248.416
|195,3
|4,5
|2023 2. Çeyrek
|5.571.440
|274.908
|210,9
|4,6
|2023 3. Çeyrek
|7.759.106
|298.760
|238,4
|6,5
|2023 4. Çeyrek
|8.527.683
|307.925
|241,9
|4,6
|2023 Yıllık
|26.545.722
|1.130.009
|221,6
|5,1
|2024 1. Çeyrek
|8.870.040
|287.127
|205,9
|5,4
|2024 2. Çeyrek
|9.920.835
|307.235
|215,9
|2,4
|2024 3. Çeyrek
|11.915.589
|358.678
|243,7
|2,2
|2024 4. Çeyrek
|12.704.050
|369.368
|249,2
|3
|2024 Yıllık
|43.410.514
|1.322.408
|228,7
|3,2
|2025 1. Çeyrek
|12.125.173
|335.504
|210
|2
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
|2024 1. çeyrek
|2025 1. çeyrek
|Tarım, ormancılık ve balıkçılık
|3,8
|-2
|Sanayi
|4,1
|-1,8
|İmalat sanayisi
|3,4
|-2,4
|İnşaat
|11,3
|7,3
|Hizmetler
|4,3
|1,3
|Bilgi ve iletişim
|4,5
|6,1
|Finans ve sigorta faaliyetleri
|6,8
|0,5
|Gayrimenkul faaliyetleri
|2,3
|2,4
|Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri
|5,7
|4
|Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri
|4,5
|0,3
|Diğer hizmet faaliyetleri
|1
|4,7
|Sektörler toplamı
|5,2
|2
|Vergi-sübvansiyon
|7,2
|1,8
|Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
|5,4
|2