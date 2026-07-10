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Aydın'da kooperatifçilik paydaşları AYTO'da buluştu

Aydın'da kooperatifçilik paydaşları AYTO'da buluştu
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Türkiye Kooperatifçilik Vakfı tarafından düzenlenen 'Yerelden Ulusala Kooperatifler Buluşması'nın Aydın ayağı, Aydın Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda kooperatifçiliğin sorunları, çözüm önerileri ve geleceği ele alındı.

Türkiye Kooperatifçilik Vakfı tarafından düzenlenen 'Yerelden Ulusala Kooperatifler Buluşması'nın Aydın ayağı, Aydın Ticaret Odası (AYTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda kooperatifçiliğin mevcut durumu, sorunları ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye Kooperatifçilik Vakfı tarafından düzenlenen 'Yerelden Ulusala Kooperatifler Buluşması'nın Aydın toplantısı, Aydın Ticaret Odası (AYTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program öncesinde Türkiye Kooperatifçilik Vakfı Genel Başkanı Bahar Kastan, AYTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran, Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay ve Genel Sekreter İlknur Kahraman ile bir araya geldi. Görüşmede Kastan, Aydın'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Ergün Evran ise AYTO'nun yürüttüğü proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buluşmanın devamında AYTO Akademi Salonu'nda kooperatif paydaşlarının katılımıyla düzenlenen programda Bahar Kastan tarafından kooperatifçilikte yaşanan mevcut sorunlar ve çözüm önerileri, stratejik iş birlikleri ve ortaklıklar ile geleceğin kooperatifleri ve iş fırsatlarına ilişkin sunum gerçekleştirildi. Aydın'ın kooperatifçilik alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Kastan, kooperatiflerin yerel ve ulusal ekonominin güçlenmesindeki rolüne dikkat çekti. Program, soru-cevap bölümünün ardından katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini paylaşmasıyla sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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