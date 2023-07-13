Yenişehir Belediyesi 135 Sanayi Esnafına Malzeme Desteği Sağladı

Yenişehir Belediyesi, 'Yanıbaşınızdayız' projesi kapsamında 135 sanayi esnafına malzeme desteğinde bulundu. Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, esnafa malzeme, ilk yardım çantası ve iş kıyafeti hediye etti. Beşikci, esnafın taleplerini dinledi ve desteklerini iletti.

Yenişehir Belediyesi "Yanıbaşınızdayız" projesi kapsamında 135 sanayi esnafına malzeme desteğinde bulundu.

Kaymakam ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, beraberindeki Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu ile 1. ve 2. Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Esnafa malzeme, ilk yardım çantası ve iş kıyafeti hediye eden Beşikci, esnafın taleplerini dinledi.

Beşikci, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak önceki yıllarda başlattıkları "Yanıbaşınızdayız" projesi kapsamında, kadın, genç, yaşlı, esnaf, çiftçi, spor, sanat, kültür, akademik camia gibi toplumun bütün kesimlerinin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Kentteki 1. ve 2. sanayi sitesindeki esnafı ziyaret ettiklerini işaret eden Beşikci, 16 farklı kalemden oluşan kıyafet, ilk yardım ve alet çantası hediye ettiklerini söyledi.

Beşikci, "Belediye olarak toplumun tüm kesimlerinin yanında olma, onlara maddi ve manevi desteklerimizi iletme, vatandaşımızla birlikte onların destek ve dualarıyla Diyarbakır'ımızı Yenişehir'imizi daha yaşanılabilir bir kent yapma gayreti içerisindeyiz. Bizlere kapısını açan alın teriyle, emeğiyle rızkını çıkarma mücadelesi içerisinde olan esnafımıza teşekkür ediyoruz."

Ebedinoğlu da Beşikci'nin göreve başladığı günden beri birçok alanda olduğu gibi esnaf ve sanatkarı desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Kaymakam Beşikci'nin yaptığı çalışmalarla örnek alınmasını dilediğini ifade eden Ebedinoğlu, kendisine esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür etti.

Oto tamir ustası Metin Yiğit, Kaymakam Beşikci'ye malzeme desteğinden dolayı teşekkür etti.