Yenilenebilir Enerji Maliyetlerinde Düşüş Bekleniyor

Ruha Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, "2035'e kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik maliyetlerinin yüzde 22 ila yüzde 49 arasında azalması bekleniyor. Bu gelişme, hem bakanlık hedeflerinin hem de yatırımcı planlarının daha kolay hayata geçirilmesini sağlayacak. İştirak şirketimiz Ruha Elektrik ile biz de bu hedeflere ulaşmak için kapasitemizi artıracağız" dedi.

Türkiye'de de elektrik tüketimindeki artış dikkat çekiyor. Sektör uzmanları, her yıl saatlik en yüksek elektrik talebinin 2 bin - 3 bin MW/h artmasını bekliyor. Ruha Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsa İshakoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı yol haritasının bu talep artışına cevap verecek nitelikte olduğunu belirterek, "Güneş enerjisi santrallerinde ortalama kapasite faktörü yüzde 20, rüzgar enerjisi santrallerinde ise yüzde 35 seviyelerinde. Bakanlığımızın yıllık 7 bin 500 MW kapasite artışı projeksiyonları bu çerçevede oldukça makul. Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'nin kurulu gücü 120 bin MW'a ulaştı. Bu, bir önceki aya göre 600 MW, geçen yılın aynı dönemine göre ise 6 bin 700 MW artış anlamına geliyor. Kapasite artışının yüzde 90'ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. BloombergNEF'in raporuna göre 2035'e kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik maliyetlerinin yüzde 22 ila yüzde 49 arasında azalması bekleniyor. Bu gelişme, hem bakanlık hedeflerinin hem de yatırımcı planlarının daha kolay hayata geçirilmesini sağlayacak. İştirak şirketimiz Ruha Elektrik ile biz de bu hedeflere ulaşmak için kapasitemizi artıracağız" dedi.

İshakoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Rapora göre, 2024 yılında dünyada şebeke yatırımları 390 milyar dolara ulaştı. Elektrik depolama yatırımları ise 54 milyar dolar oldu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) önümüzdeki 10 yılda 20 milyar dolarlık altyapı yatırımı planlıyor."

İshakoğlu, bu yatırımların maliyetini azaltacak alternatif yöntemler bulunduğunu belirterek, "Lisanssız güneş santralleri için yapılan şebeke bağlantı başvurularının çoğu, kapasite kısıtları nedeniyle reddediliyor. Oysa rüzgar ve hidroelektrik santrallerine eklenebilecek güneş santralleriyle hibrit sistemler devreye alınarak, yeni şebeke yatırımı yapılmadan Türkiye'nin bir yıllık kapasite artış ihtiyacı karşılanabilir. Ayrıca çatı GES'leri ve depolama çözümleri, hibrit finansman modelleriyle desteklenerek evsel tüketimde önemli katkı sağlayabilir. Devlet desteğiyle geliştirilecek mekanizmalar sayesinde, üretilen ve depolanan elektrik doğrudan evlerde kullanılabilir. Böylece yeni şebeke yatırımları için ayrılacak bütçeler farklı alanlara yönlendirilebilir" şeklinde konuştu.

Elektrik altyapısında riskler ve fırsatlar

Elektrik altyapısına dikkat çeken İshakoğlu, "Artan elektrik tüketimi ile birlikte elektrik iletim altyapısı da genişliyor. Ancak bu genişleme, dağıtım sistemlerini daha karmaşık hale getiriyor ve yeni riskler doğuruyor. Kesintilerde milyonlarca insan uzun süre elektriksiz kalabiliyor. Nitekim 2025 yılı başında Şili'de yaklaşık 20 milyon kişi 20 saat, Nisan ayında İspanya ve Portekiz'de ise milyonlarca kişi 10 saat boyunca elektriksiz kaldı. Bu örnekler, elektrik depolama, arz çeşitliliği ve şebeke modernizasyonunun hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye de bu çerçevede 2025 yılında 42 milyar TL'lik elektrik altyapısı yatırımı planlıyor" diye konuştu.

İsa İshakoğlu, TEİAŞ'ın 75 bin kilometrelik iletim hattını 90 bin kilometreye çıkarma hedefinin Avrupa ile ticari ilişkiler açısından yeni fırsatlar doğurabileceğini belirtti. İshakoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Elektrik üretimi ve sınır bölgelerindeki yatırımlarla birlikte Avrupa'ya yapılacak ihracatta farklı ürünler ön plana çıkabilir. Eurelectric Genel Sekreteri Kristian Ruby'nin de ifade ettiği gibi, Avrupa'daki dağıtım şebekelerine yapılması gereken yatırımlar planlanan seviyenin yarısında kalıyor. Bu açık, Avrupa'da büyük maliyetler doğuruyor. Türkiye'nin enerji yatırımları sayesinde Ruha Elektrik gibi firmalar Avrupa'ya daha fazla ihracat yapabilir. Ayrıca Avrupa'da 2025 yılı için ortalama elektrik fiyatlarının 100 dolar/MWh seviyesinde olması, TEİAŞ'ın yatırımları ile ihracat potansiyelini artıracaktır." - İSTANBUL