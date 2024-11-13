Yeniköy Kemerköy Enerji'den 511 Hektarlık Maden Sahası Rehabilitasyonu Projesi

Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde 511 hektarlık eski maden sahasının doğaya kazandırılması için Hüsamlar Yeniden Projesi'ni başlattı.

Yeniköy Kemerköy Enerji, 511 hektarlık bir alanda Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projesini hayata geçirdi.

Doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında "Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu" isimli projenin pilot uygulaması ise geçen yıl 65 hektarlık alanda yapıldı.

Çalışma kapsamında eski maden sahasına yürüyüş yolları yapılarak, piknik alanları ve göletler gibi bir dizi rekreasyon alanı da oluşturulacak, Milas'ın simgesi olan bir anıt zeytin ağacı rehabilitasyonun merkezine dikilecek.

Proje kapsamında, Yeniköy Kemerköy Konferans Salonu'nda düzenlenen, moderatörlüğünü gazeteci ve yazar Didem Eryar Ünlü'nün yaptığı panele, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Müdürü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gökşen Çapar ve Hüsamlar Yeniden Projesi'nin danışmanı Doç. Dr. Sultan Gündüz katıldı.

Panelde, maden sahalarının önemi, geri kazanımı ve su havzaları yönetimi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Etkinlikte Yeniköy Kemerköy Enerji ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği arasında maden rehabilitasyonu çerçevesinde yapılan Maden Rehabilitasyonu İzleme Protokolü'nün bir yıl daha uzatılması nedeniyle imza töreni düzenlendi.

Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, gazetecilere yaptığı açıklamada, panelde Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali ve bu sahanın sahip olduğu maden ruhsat sahalarında bu zamana kadar madene alınmış sahalarla ilgili en büyük rehabilitasyon projesini konuştuklarını söyledi.

Bu çalışmanın bir nevi tanıtımının yapıldığını ifade eden Narin, şunları kaydetti:

"Bu lansmanı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın duyurusuyla 5 yıl önce başlamış Milli Ağaçlandırma Günü'ne denk gelmesi de bence anlamlı. Madencilik faaliyetleriyle rehabilitasyon faaliyetlerinin birlikte yürüdüğünü gösteren bir proje. Biz madencilik faaliyetlerinde rehabilitasyon çalışmalarını önemsiyoruz. Firmaları bu konuda teşvik ediyoruz. Kamuoyunun olumsuz algısını bertaraf etmek açısından önem verdiğimiz ve desteklediğimiz için buradayız. TÜRMES Projesi ile 9 bin hektar alanda 20,7 milyon ağaç dikildiğini tespit ettik."

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcı Burak Işık da hem akademi hem de sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalıştıklarını ifade etti.

Bu yılki hedeflerinin 511 hektar olduğuna aktaran Işık, "Maden rehabilitasyonunu sadece ağaçlandırma olarak düşünmemek lazım. İçerisinde 3 göletin, yürüyüş yollarının, ağaçlandırma ve peyzaj alanlarının olduğu bir yaşam alanı yapıyoruz. 40 yıl önce Hüsamlarlılardan aldığımız maden sahalarını Milaslılara tekrardan iade ediyoruz." dedi.

"Rehabilitasyona bu kadar çok emek sarf eden başka gruplar görmedim"

İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ise rehabilitasyonun sadece ağaçlandırmak olmadığını belirterek rehabilitasyonun insanların huzur içerisinde ziyaret edebileceği, gezebileceği, nefes alabileceği yerler anlamına geldiğine dikkati çekti.

Bu alanda Hüsamlar Yeniden Projesi'nin önemli olduğunu vurgulayan Kumral, "Benim 35-40 yıllık madencilik hayatım var, gerçekten rehabilitasyona bu kadar çok emek sarf eden çabalayan başka gruplar görmedim. Yüzlerce futbol sahası alanın tekrar rehabilite edilip doğaya kazandırılmasını son derece takdire şayan bir proje olarak gözlemliyorum." dedi.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya da linyit madeni sahasını madalyalı zeytin bahçesine çevirme projesindeki deneyimini anlatarak maden sahasındaki yüksek polifenollü zeytinyağı üretilip tarımsal ihracat yapılabileceğini kaydetti.

Programın sonunda yüzlerce kişinin katılımıyla eski maden sahasına çok sayıda fidan dikildi. Etkinliğe çocuklarıyla katılan aileler eğlenceli dakikalar yaşadı.