Yeni zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Hakem Kurulu'ndan çekildik

Kamu Hakem Kurulu, memur ve emeklilerini ile yapılacak toplu sözleşmedeki zam oranını belirlemek üzere dördüncü toplantısını tamamladı. Toplantıdan çıkan karara göre 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmedi. Teklif 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 teklif edildi.

ALİ YALÇIN: HAKEM KURULU'NDAN ÇEKİLDİK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin, "Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu'ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu'ndan çekildik." dedi.

MEMUR-SEN NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinde ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istemişti.

Ancak hükümetin teklifi bunun çok altında kaldı. Hükümetin son teklifi 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oldu. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.