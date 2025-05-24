Yeni Tarımsal Destekleme Modelleri Üreticilere Tanıtıldı

Yeni Tarımsal Destekleme Modelleri Üreticilere Tanıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleme modeli kapsamında Aydın'da 17 ilçede yapılan bilgilendirme toplantıları ile üreticilere yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için sahaya inen il ve ilçe tarım ekipleri, 17 ilçede eş zamanlı düzenledikleri toplantıyla üreticileri bilgilendirdi.

Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretim planlamasına katkı sağlaması, verim ve kalitenin artırılması, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi ve uygulanan politikaların etkinliğinin artırılması hedefi ile bitkisel üretimde yeni destekleme modelleri hayata geçirildi. Bu çerçevede Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde harekete geçen ekipler de yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına başladı. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmezken ilçe müdürlüklerinin katılımıyla bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bu kapsamda il ve ilçe tarım ekipleri, 17 ilçede eş zamanlı olarak üreticiler ile bir araya geldi. Ekipler, yeni destekleme modeli hakkında çiftçileri bilgilendirdi, merak edilen soruları yanıtladı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Aydın'da 17 ilçemizde üreticilerimizle bir araya geldik. İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş, Efeler İlçemiz Işıklı Mahallesi'nde üreticilerimizle bir araya geldi. Tarımsal Üretim Planlaması, Yeni Destekleme Modeli ve Üreticilerimizin soruları üzerine yapılan toplantılara, üreticilerimiz, konu uzmanı personelimiz, İlçe ve Şube Müdürlerimiz katıldı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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