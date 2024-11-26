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Yeni Renault Duster Üretimine Bursa'da Başlandı

Yeni Renault Duster Üretimine Bursa'da Başlandı
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Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda yeni Renault Duster'ın üretimine başlandı. Renault CEO'su Jan Ptacek, Türkiye'nin otomotiv merkezindeki rolünün önemine vurgu yaptı ve yeni modellerle pazar liderliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yeni Renault Duster'ın üretimine Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda başlandı.

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jan Ptacek, Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Renault Grup için kritik bir merkez olarak önemli rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye'deki her 7 otomobilden birinin Renault logosu taşıdığını vurgulayan Ptacek, "Stratejimiz, yerli üretim, yeni ürünler ve elektrifikasyon üzerine odaklanıyor. Hedefimiz, Türkiye'deki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmek. Bunun için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor." dedi.

Ptacek, 2027'ye kadar devreye alacakları 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliklerini güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil dünya genelindeki diğer ülkeler için de ihracat merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise Duster'ın uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler, severek kullanılan bir model olduğunu ifade etti.

Bu modelin Türkiye'de üretilmesinin, ülkenin otomotiv endüstrisi ve kullanıcı kitlesi bakımından büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Çağdaş, "Renault Duster'ın A'dan Z'ye Türkiye'de gerçekleşen üretim süreciyle hem Renault'nun Türkiye'deki başarısını pekiştiriyor hem de ülkemizin sanayisi ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Bundan daha büyük bir gurur ve mutluluk olabileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Toplantının ardından basın mensupları, fabrikayı gezerek yeni Renault Duster'ın üretimine tanıklık etti.

Program, banttan indirilen araçların önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Ekonomi
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