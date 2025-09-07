Yeni Kılavuzluk İstasyonu ile Deniz Güvenliği Artacak

ÜSKÜDAR'da 'Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk istasyonu' yeni hizmet binasının açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü elinde tutan ülkemiz, Akdeniz ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Boğazlarımız, sadece ülkemiz için değil, Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için stratejik bir su yolu ve enerji geçiş koridorudur." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk istasyonu'nun yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törene deniz yoluyla gelen Bakan Uraloğlu ile birlikte Kıyı Emniyet Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ve davetliler katıldı. Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu'nun açılış kurdelesini kestikten sonra katılımcılara hitap eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün açılışını yaptığımız bu modern hizmet binası, kılavuz kaptanlarımıza konforlu ve teknolojik bir çalışma ortamı sunarak, onların zorlu görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacak. İnci Burnu'ndaki konumuyla İstanbul Boğazı'nın güvenliğinin kilit noktalarından biri olan bu istasyon, Mavi Vatanımızın emniyetini daha da güçlendirecektir. Dünyanın en önemli boğazları arasında bulunan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın kontrolünü elinde tutan ülkemiz, Akdeniz ve Karadeniz havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından anahtar konumdadır. Boğazlarımız, sadece ülkemiz için değil, Karadeniz ve Akdeniz ekonomik havzaları başta olmak üzere tüm dünya için stratejik bir su yolu ve enerji geçiş koridorudur. Bugün ülkemizin dış ticaret taşımalarının yüzde 86'sı halen denizyolu ile gerçekleşiyor. 2002 yılında dünyada 17'nci sırada yer alan Türk sahipli filomuz, 2024 yılı sonu itibarıyla 11'inci sıraya yükseldi. İlk 10'daki yerimizi almak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 180, konteyner miktarı ise yüzde 443 arttı. 2024 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yaklaşık 532 bin tona, konteyner miktarı ise 13 milyon 529 bin 729 TEU'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

'LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %3,0 ARTARAK 366 MİLYON 799 BİN 327 TONA ULAŞTI'

Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ, mersin ve bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa limanlarımız, dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında yer alarak ülkemizin gücünü küresel arenada tescil etti. 2024 yılında bu beş limanımız, yaklaşık 11,4 milyon TEU ile ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1'ini gerçekleştirdi. Aliağa limanımız listeye 91'inci sıradan giriş yaparken; Ambarlı 72'inci Kocaeli 86'ıncı, Tekirdağ 94'üncü ve Mersin 98'inci sırada yer aldı. İlk 100'de yer alan 5 limanımız deniz ticaretindeki yükselişimizi bir kez daha ortaya koydu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde de; limanlarımızda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 artarak 366 milyon 799 bin 327 tona ulaştı. Elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 9 milyon 381 bin 358 TEU'ya ulaşmıştır. Denizlerimizi COSPAS-SARSAT uydu yardımlı arama kurtarma sistemi ve gelişmiş haberleşme sistemleri ile dinliyoruz, otomatik tanımlama sistemlerimiz ile izliyoruz, gemi trafik hizmetleri merkezlerimizle yönetiyoruz. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimizi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzü geliştirecek ve güçlendirecek yatırımları daha da arttırıyoruz. 2009 yılında geçirdiği bir iş kazasında görev şehidi olan kaptanımız Fahrettin Aksu'nun adını alan Kaptan Fahrettin Aksu Kılavuzluk İstasyonu'nun yeni hizmet binası da bu anlayışımızın somut bir göstergesidir.

'2024 YILINDA İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 41 BİN 363 GEMİ GEÇTİ'

Bakan Uraloğlu, "Son beş yıllık süreçte gemi boy gruplarında özellikle 250 metreden büyük gemilerin sayısında istikrarlı bir artış görüyoruz. Ayrıca 2024 yılında İstanbul Boğazı'ndan 41 bin 363 geminin geçtiğini düşünürsek ne kadar yoğun bir gemi trafiği olduğu ortadadır. 2025 yılının ilk 8 ayında da 26 bin 264 gemi trafiği gerçekleşti. Sadece 2024 yılında, İstanbul Boğazı'ndan geçen 41 bin 363 geminin 25 bin 327'sine kılavuz kaptan hizmeti sunduk. 2025 yılının ilk 8 ayında ise 15 bin 975 kılavuz kaptan hizmeti sağladık. Yine, aynı dönemde, 120 can kurtarma operasyonuyla 351 kişiyi kurtardık ve 15 gemi kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik" dedi.