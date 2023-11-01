Yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz kredide detaylar netleşti! Gelir ve yaş kriteri olacak

Yeni evlenecek çiftlere verilecek 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz 150 bin liralık kredide detaylar netleşmeye başladı. Uygulamanın deprem bölgesinde pilot proje olarak başlatılacağını ve daha sonra 81 ile genişletileceğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere bir müjde vermişti. Erdoğan, "Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." demişti. Gençlere faizsiz kredi desteğinin detayları netleşmeye başladı. Destek kapsamında yaş ve gelir kriteri olacak.

2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 48 AY VADELİ FAİZSİZ KREDİ

Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili düzenleme gençler tarafından merakla bekleniyor. Uygulama ile yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin liraya kadar kredi verilecek.

GELİR VE YAŞ KRİTERİ VAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından projeyle ilgili son durumu aktardı. Bakan Göktaş, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek." dedi.

YENİ YILDAN ÖNCE HAYATA GEÇECEK

Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."