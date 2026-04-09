Yemeksepeti, WWF-Türkiye Yeşil Ofis Diploması'nı Üçüncü Kez Yeniledi

YEMEKSEPETİ, WWF- Türkiye Yeşil Ofis Diploması'nı üçüncü kez yenilemeye hak kazandığını duyurdu. Bu kapsamda ofis operasyonlarındaki çevresel etkiyi azaltan şirket, çevre dostu uygulamaları ve kaynak tasarrufu projeleriyle sektördeki çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Yemeksepeti, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda merkez ofisi Yemeksepeti Park'ta yürüttüğü çevreci uygulamalarla, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, tarafından verilen 'Yeşil Ofis Diploması'nı bu yıl da yenilediğini açıkladı. 'Yeşil Ofis-Yeşil Dönüşüm Devam Programı' kriterlerini tamamlayan şirket, çevre dostu ofis yönetimindeki istikrarını ve doğaya olan sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor.

Yemeksepeti tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"WWF-Türkiye'nin Yeşil Ofis Devam Programı çerçevesinde, ofislerdeki ekolojik ayak izini azaltmayı hedefleyen Yemeksepeti; enerji tasarrufu, atık yönetimini ve kaynakların verimli kullanımı konularındaki kararlılığını sürdürüyor. WWF-Türkiye tarafından iletilen tebrik mesajında, Yemeksepeti Yeşil Ofis ekibinin özverisi ve kararlılığı vurgulanırken, diplomanın bir bitiş değil, devam eden bir dönüşüm sürecinin parçası olduğu ifade edildi.

"2024 yılında Yeşil Ofis hedefleri kapsamında gıda israfını odağına alan Yemeksepeti, yemekhanesinde hayata geçirdiği akıllı tartı sistemiyle gıda atığını yüzde 13,2 oranında azaltarak günlük ortalama 29,6 kg seviyesine indirdi. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla sadece kağıt ve plastik atıkları değil, 986 kg kahve posasını da ileri dönüştürerek atık yönetiminde yenilikçi bir model sergiledi.

"Yemeksepeti, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2025 yılında enerji yönetimi alanında da dikkat çekici sonuçlar elde etti. Ofis kullanım alanlarının çevreci bir yaklaşımla optimize edilerek daraltılması sayesinde, toplam elektrik tüketiminde yüzde 15,66 oranında önemli bir düşüş sağlandı. Bu fiziki alan iyileştirmelerinin yanı sıra, ofisteki elektronik cihazların kullanımına yönelik doğa dostu düzenlemeler ve çalışanların çevre bilincini artıran şirket içi uygulamalar bu tasarruf oranının yakalanmasında kilit rol oynadı. Ek olarak, Yemeksepeti Park'ta tüketilen elektriğin yüzde100'ünün I-REC sertifikası ile dengelenerek tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, markanın yeşil dönüşüm yolculuğundaki kararlı duruşunu pekiştiriyor.

"Yemeksepeti çalışanlarının sürece aktif katılımı, başarının temel taşını oluşturuyor. 2023 yılından bu yana ofiste tek kullanımlık plastiklerin tamamen kaldırılması, basılı dokümanlarda yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı ve su tasarrufu için hayata geçirilen perlatör uygulamalarıyla her bir çalışan "yeşil dönüşümün" bir parçası haline getirildi. Çalışanların çevre bilincini artırmak amacıyla eğitim ve aktiviteler düzenlendi.

"WWF-Türkiye Yeşil Ofis Programı; ofislerdeki doğal kaynak tüketimlerini azaltmak, atık yönetimini iyileştirmek, karbon emisyonlarını düşürmek ve sürdürülebilir satın alma yöntemlerini teşvik etmek amacıyla kurumlara yönelik bir iyileştirme programı olma özelliği taşıyor. Belirlenen taahhütleri yerine getiren ve gelişim gösteren kurumlar, yapılan değerlendirmeler sonucunda Yeşil Ofis Diploması ile ödüllendiriliyor.

"Sektöründe çevreci inovasyonlarla öncü rol üstlenen Yemeksepeti, geçtiğimiz yıllarda yakaladığı başarı grafiğini yukarı taşımaya devam ediyor. Şirket, Yeşil Ofis - Yeşil Dönüşüm Programı faaliyetlerine ek olarak, operasyonel verimlilik operasyonel verimlilik çalışmaları sayesinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 36 oranında azaltarak karbon ayak izini küçültme yolunda dev bir adım atmıştı. Ayrıca, IREC sertifikası ile Yemeksepeti Park'taki enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin ederek çevresel etkisini minimize ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı