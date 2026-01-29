Yemeksepeti'nden, GSYH'ye 3 milyar euroyu aşan katkı

Yemeksepeti, Türkiye ekonomisine sağladığı katma değeri açıkladı. Buna göre şirket, Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'na (GSYH) 3 milyar euroyu aşan bir katkı sağladı. Şirket, geniş ekosistemi aracılığıyla 121 bini aşkın istihdam sağlıyor.

Online yemek sipariş markası Yemeksepeti, 2025 yılında Türkiye ekonomisine sunduğu katkıya dair verileri açıkladı. "Keyfin Yerine Gelsin" mottosuyla kullanıcılarının hayatına dokunan şirket, sadece sipariş teslimatı yapmadığını, oluşturduğu ekonomik büyüklükle de Türkiye'nin itici güçlerinden biri oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti'nin çatı şirketi Delivery Hero verileri ile güvenilir dış kaynakların birlikte kullanıldığı ve Temmuz 2024 - Haziran 2025 dönemini kapsayan, Centre for Economics and Business tarafından gerçekleştirilen sosyo-ekonomik etki analizine göre şirketin Türkiye ekonomisindeki rolü iki ana başlık altında teyit edildi. Bu iki ana başlık şöyle açıklandı:

GSYH'ye güçlü katkı

Operasyonları, restoran ve iş ortağı ağı, kurye ekosistemi ve tedarik zinciri üzerinden; ayrıca bu gelirlerin ekonomide tekrar harcanmasıyla oluşan dolaylı etki dahil olmak üzere şirket toplamda 3,06 milyar euroluk ekonomik değer üretti. Bu rakam, Türkiye GSYH'sinin yüzde 0,21'ine karşılık geliyor.

121 bin kişilik istihdam etkisi

Şirketin kendi çalışanları, kurye iş ortakları ve platformda faaliyet gösteren işletmelerin yanı sıra tedarik zinciri ve dolaylı ekonomik faaliyetler dahil edildiğinde, şirket 121 bin 267 tam zamanlı eşdeğer (FTE) istihdamı destekledi. Bu sayı, Türkiye toplam istihdamının yüzde 0,35'ine denk geliyor.

Kullanıcı faydası 14,2 milyar TL ile ikiye katlandı

Açıklamaya göre şirket, makroekonomik katkısının ötesinde, kullanıcı bütçelerine sağladığı doğrudan finansal destekle de 2025 yılında rekor kırdı. Kampanyalar, kuponlar ve sadakat programları aracılığıyla sağlanan toplam kullanıcı faydası, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katına çıkarak 14,2 milyar TL'ye ulaştı. Bu desteğin önemli bir kısmı, YeClub sadakat programı sayesinde hayata geçti. Program kapsamında 6 milyar TL'nin üzerinde puan dağıtıldı. Günlük siparişleri daha avantajlı hale getiren bu katkı, şirketin kullanıcı bütçesini destekleyen ve günlük hayata değer katan rolünü pekiştirdi.

"Etkimiz siparişin çok ötesinde"

Rapor sonuçlarını ve 2025 yılını değerlendiren Yemeksepeti CEO'su Oytun Çalapöver, ortaya çıkan tablonun bir gurur vesilesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"2025, hem Yemeksepeti hem de içinde bulunduğumuz hızlı ticaret ekosistemi için dönüşümün hızlandığı bir yıl oldu. Bu yılı salt büyüme rakamlarıyla tanımlamak eksik kalır. Çünkü asıl büyüme, oluşturduğumuz toplumsal ve ekonomik değerde gerçekleşti. GSYH'ye 3 milyar Euro'yu aşan katkımızın yanı sıra; çalışanlarımız, kurye iş ortaklarımız, market tarafında toplayıcı ve depocularımız dahil 121 bin kişilik güçlü bir istihdam etkisi oluşturmamız bunun en somut göstergesi. Kullanıcılarımıza sunduğumuz ekonomik desteği neredeyse iki katına çıkararak 14,2 milyar TL'ye ulaştırırken, tüm paydaşların kazandığı sürdürülebilir bir model inşa ettik. Bu, işimizi büyütürken ülke ekonomisini de büyüttüğümüzün net bir kanıtı."

Teknoloji ve yapay zeka yılı

2025'i "altyapı ve yapay zeka yılı" olarak tanımlayan Çalapöver, şirketin gelecek vizyonuna dair de değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekanın artık kişiselleştirme, talep tahmini ve lojistik optimizasyonunun merkezinde yer aldığını vurgulayan Çalapöver, şöyle devam etti: "Delivery Hero'nun küresel teknoloji gücünü yerel içgörülerle birleştirerek daha akıllı ve daha hızlı bir deneyim sunduk. Şirketimiz için 2026, daha fazlasını yapmak değil, doğru işleri daha iyi yapacağımız bir yıl olacak." - İSTANBUL