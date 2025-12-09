Bakan Bayraktar, YEKA yarışmalarının Türkiye'ye 530 milyon avro katkı sağladığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl gerçekleştirilen güneş ve rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES ve RES yarışmalarının devlete yaklaşık 530 milyon avro katkı sağladığını bildirdi.

Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-2025 yarışmaları sonrasında basın açıklaması yaptı.

Toplam 1150 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı YEKA-RES 2025 yarışmalarına 70'in üzerinde başvuru geldiğini belirten Bayraktar, "Bugüne kadar aldığımız fiyat tekliflerinin en üstüne ulaşmış olduk." dedi.

Bayraktar, YEKA-RES 2025 yarışmalarının 6 proje için yapıldığını belirterek, "20 yıl boyunca herhangi bir eskalasyon olmadan buradan elektrik alacağımız modelde megavat başına yaklaşık 180 bin avroluk katkı bedeliyle yarışmalarımızı başarıyla sonuçlandırdık. Sadece bugün yapılan rüzgar ihalelerinden 208 milyon avroluk bir katkı payı gelecek ve bu sözleşme aşamasında defaten bize ödenecek." ifadelerini kullandı.

Yatırımcıları tebrik eden Bayraktar, "Sadece 2025'te yaptığımız yarışmalara bakıldığında 20 yıl boyunca düşük fiyatlı bir enerji ve devlete 530 milyon avro, yani yarım milyar avronun üzerinde bir katkı payı almış oluyoruz. Bununla beraber yılda yaklaşık 1 milyar metreküplük doğal gazdan tasarruf etmiş olacağız. Projelerin alım süresine bakıldığında ilk 5 yıl ve sonraki 20 yıllık süreçte 25 yıl boyunca yaklaşık 8,5 milyar dolarlık doğal gaz tasarrufu yapmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, YEKA projeleriyle yaklaşık 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirterek, "Projelerin toplam büyüklüğü 1,1 milyar dolar." dedi.

Mevcut rüzgar ve güneş yatırımlarının hızlıca hayata geçirilebilmesi için izin süreçlerini hızlandıran kanun düzenlemesinin yapıldığının altını çizen Bayraktar, "Onları da devreye alırsak ülkemiz yeşil dönüşümünde, dışa bağımlılığını bitirmede ve temiz enerjiden elektrik üretmede önemli bir aşama kaydetmiş olacak." diye konuştu.

Bayraktar, 2026'dan sonra yeni bir kapasite tahsis sürecine girileceğinin bilgisini paylaşarak, "'Yerinde üretim yerinde tüketim' prensibiyle başta sanayicilerimizin öz tüketimi amacıyla çatılarına güneş panelleri kurmaları olmak üzere hibrit kapasiteler, rüzgarda ilave kapasite artışlarıyla sektörümüzü önümüzdeki süreçte daha hızlı şekilde büyütmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.