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Yediemin otoparkındaki araçları satın alacak kişiler trafik cezası ve vergi ödemeyecek

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Yediemin otoparklarında bulunan ve borçları nedeniyle satışa çıkarılan araçlar, borçsuz şekilde yeni sahiplerini bulacak. Artık şasi veya motor numarası eksik ya da tahrip olmuş araçlar da satılabilecek.

9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre buluntu ve yasal zorunluluklar nedeniyle trafikten menedilerek Yediemin otoparklarında bekletilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satış sürecine yeni kurallar getirildi.

Yediemin otoparkındaki araçları satın alacak kişiler trafik cezası ve vergi ödemeyecek

SATIŞIN ARDINDAN KISITLAMALAR KALDIRILACAK

Satılacak araçların üzerindeki 'satılamaz', 'devredilemez' ve 'haciz' gibi kısıtlamalar ilgili kurumlara bildirilecek ve satış işlemlerine başlanılacak. Satış işlemi tamamlandığında ise kısıtlamalar otomatik olarak kaldırılarak, tescil kayıtları buna göre güncellenecek.

Yediemin otoparkındaki araçları satın alacak kişiler trafik cezası ve vergi ödemeyecek

ESKİ BORÇLAR ESKİ SAHİBE KALIYOR

Şasi veya motor numarası eksik ya da tahrip olmuş araçların satışı da mümkün hale getirildi. Eksik kalan bilgiler, satışı gerçekleştirecek kurum tarafından ilgili mevzuata uygun olarak tamamlanacak. Araç satışa uygun hale getirilecek.

Yediemin otoparklarındaki araçlara ilişkin en çok merak edilen ise vergi borcu trafik cezalarının kim tarafından ödeneceği konusuydu. Yeni yasaya göre vergi ve trafik cezaları gibi eskiye ait borçlar ise eski sahibine ait olacak. Aracı yeni alan, borçsuz şekilde mülkiyet hakkını elde edecek.

Yediemin otoparkındaki araçları satın alacak kişiler trafik cezası ve vergi ödemeyecek
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Kara:

normal insan alamaz zati beleş verse yeriyle kar etse ben almam kimbikir adam ne zorlukla aldı battı iflas etti borçlusun yakalattı yazik

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıBrh atr:

dostum bu araçları gariban kişilerin zannediyorsun galiba çoğu vurguncu olanların neyin duygusundasın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıLouis Tay:

Birilerine kıyak yapmışlar yine..bu araca kim binebilir? Tabi kendi çevreleri

Yorum Beğen6
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