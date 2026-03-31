YEDAŞ Samsun'da 2030'a kadar 25 milyar liralık yatırım hedefliyor

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), 2026-2030 döneminde Samsun genelinde 25 milyar liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyor.

YEDAŞ Sistem İşletme ve Operasyonları Direktörü Barış Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, şirketin 5. uygulama dönemi kapsamında bölge genelinde 62 milyar liralık yatırım hedeflediklerini söyledi.

Yatırımların önemli bölümünü yeni dağıtım hatlarının tesisi, mevcut şebekenin yenilenmesi, trafo kapasite artışları, yer altı kablo uygulamaları ve bakım faaliyetlerinin artırılmasının oluşturduğunu anlatan Demir, "Artan şehirleşme ile enerji talebinin yoğunlaştığı bölgelerde şebeke kapasitesinin artırılması, kırsal alanlarda ise iklim ve çevre koşullarından daha fazla etkilenen hatların yenilenmesi öncelikli yatırım alanlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca sokak aydınlatmalarında LED dönüşümüyle 2030 yılına kadar altyapının yaklaşık yarısının modernize edilmesi hedefleniyor." dedi.

Dijitalleşme yatırımları kapsamında ise şebekenin yaklaşık yüzde 99'unun uzaktan izlenebilir hale getirildiğini, arızalara uzaktan müdahale edilebildiğini belirten Demir, "Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) sayesinde ihbar gelmeden arızalar tespit edilebiliyor. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) altyapısıyla haberleşme oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Uzaktan enerjilendirme kabiliyeti de yüzde 90'a yaklaştı. Sokak aydınlatma sistemlerinin tamamı dijital altyapı üzerinden yönetiliyor." diye konuştu.

Samsun genelinde 1,3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren YEDAŞ'ın binden fazla personel ve 30 bin kilometreyi aşan şebeke ağıyla faaliyet gösterdiği, yapılan yatırımlarla kesinti süreleri ve arıza sayılarının azaltılmasının hedeflendiğine işaret eden Demir, "Samsun'da enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir süreç yürütüyoruz. 2026-2030 döneminde bölgede yapacağımız yatırımın 25 milyar lirası Samsun il ve ilçelerinde olacak. Bu süreçte yatırım çalışmalarının planlanması, bütçe ve planlamada meydana gelen değişikliklerin temel dinamikleri ile arıza yönetimi ve bakım operasyonlarında kullandığımız teknolojik sistemleri paylaşma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

"Hedef, 2030 yılı sonunda kesinti süresini 426 dakika, kesinti sayısını 5,5 seviyelerine düşürmek"

Demir, enerji arz güvenliğini ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak "Hedefimiz, kullanıcı başına düşen ortalama kesinti sayısı ve süresinde Türkiye'de örnek gösterilen şirketler seviyesine ulaşmak. Şehirleşmenin arttığı bölgelerde kapasite artışı, kırsal alanlarda ise şebeke yenileme çalışmalarımız bu dönemin en öncelikli yatırım başlıkları arasında yer alacak." değerlendirmesini yaptı.

Kesinti göstergelerinde son yıllarda önemli iyileşme sağlandığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"2019 yılında gerçekleşen kullanıcı başına ortalama kesinti süresi, 2025 yılı itibarıyla Samsun'da yüzde 70 oranında azaltılmış durumda. Benzer tablo arıza sayısında da geçerli. Uygulama dönemi sonunda bu oranı yaklaşık yüzde 30 seviyesinde. Daha azaltmayı hedefliyoruz. 2025 yılında kullanıcı başına ortalama kesinti süresi 532 dakika, kesinti sayısı ise 7,7 seviyesinde. 2030 yılı sonunda bu değerlerin sırasıyla 426 dakika ve 5,5 seviyelerine düşürülmesini amaçlıyoruz."

Toplantıya Demir'in yanı sıra YEDAŞ Bölge Koordinatörü Emin Uğur Asan, YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Sedat Adıgüzel ve YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç de katıldı.