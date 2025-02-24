Yayıncılık Sektöründeki Sorunlar ve KDV Oranları İstişare Edildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yayıncılık sektörünün girdi maliyetlerinden, kayıt dışına, nitelikli elemandan, farklı KDV oranı uygulamalarına sektörel sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Özellikle korsanla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi, sektörde haksız rekabetin önlenmesi açısından önemli" dedi.

ATO 10 No'lu Basın-Yayın Meslek Komitesi'nce düzenlenen "Yayıncılık Sektörü İstişare Toplantısı" ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. ATO'nun 10 No'lu Basın-Yayın Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Karabulut, Meclis üyeleri Atilla Karakaya, Caner Vural, Paşa Sarman, Komite Üyesi Bayram Bakır, Türk Dünyası Kütüphaneciler Vakfı Başkanı Ali Odabaş ile sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak meslek komiteleri aracılığıyla sektörlerin gelişimine yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'de reel sektörün enflasyondan kaynaklı bazı olumsuzluklar yaşadığını ancak enflasyonla mücadele sürecinin kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Baran, "Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Enflasyon sadece bizim ülkemizde değil, gelişmiş ülkelerde de sorun. Enflasyon, ticaret yapan insanların önündeki en büyük engel durumunda. Ancak biraz daha sabredeceğiz" dedi. Reel sektörün finansmana erişimle ilgili de sıkıntılar yaşadığını anlatan Baran, yayıncılık sektörünün girdi maliyetlerinden, kayıt dışına, nitelik elemandan, farklı KDV oranı uygulamalarına sektörel sıkıntıları olduğunu belirterek, "Özellikle korsanla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi, sektörde haksız rekabetin önlenmesi açısından önemli" dedi. Sektörel istişare toplantılarını önemsediklerini de dile getiren Baran, toplantıdan çıkacak konuların takipçisi olacaklarını da söyledi.

"İstişare yapmazsak, ticaret de yapamayız"

10 No'lu Basın-Yayın Meslek Komitesi Üyesi Caner Vural da, komite olarak yaklaşık bin 500 ila bin 700 civarında üye sayısıyla kültür kitabı yayıncılığı, akademik kitap yayıncılığı, ambalajcılar ve matbaacılar olmak üzere 56 alt sektörle bağlantılı çalıştıklarını anlattı. Yayıncılık sektörünün sorunlarına çözüm aramak için bir araya geldiklerini belirten Vural, "Korsan kitaptan KDV oranlarına, çeviri ve tasarım süreçlerinin uzamasından yurt dışı fuarlara katılmada destek eksikliğine kadar birçok sorun var" dedi. Vural, sektör olarak istişare gerçekleştiremezlerse ticaret de yapamayacaklarını kaydetti.

Toplantıda masaya yatırılan konular şu başlıklardan oluştu:

"Kitaplarda KDV oranı kalkmasına rağmen, üretim aşamasında KDV oranlarının devam ediyor olması; yayın evlerinin kamu destek ve hibelerinden faydalanabilmesi; klasik eserler ve telif hakkı kalkan eserlerin tüm yayınevleri tarafından basılıyor olmasının rekabeti olumsuz etkilemesi; yazar, çevirmen ve tasarımcılardan alınan KDV oranının yüksekliği; stant masraflarının yüksekliği nedeniyle sektör üyelerinin fuarlarda yer alamaması; kağıt alımlarında kredi kartına taksit yapılmaması." - ANKARA

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