Yavuzkemal Belediyesi, çiftçilere sebze tohumu ve fideleri dağıttı

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesi Belediyesi, tarımın gelişimine katkı amacıyla vatandaşlara sebze tohumu ve fideleri dağıttı. Belediye Başkanı Adem Önal, projelerinin tarım çeşitliliğinin sağlanması ve modern tarımın gelişmesi olduğunu belirtti.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesi Belediyesi tarafından yörede tarımın gelişimine katkı amacıyla vatandaşlara sebze tohumu ve fideleri dağıtıldı.

Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, yaylalar diyarı Yavuzkemal'de, çiftçilere ekonomik açıdan gelir sağlayıcı projeler üzerinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Projelerden birinin de tarım çeşitliliğinin sağlanması olduğunu belirten Önal, "Yörede modern tarımın gelişmesini hedefliyoruz. Belediye olarak her çiftçimize sebze tohumları ve fideleri dağıtımı gerçekleştirdik. Buradaki amacımız bu ürünlerden ciddi anlamda hanelerine gelir sağlamaları." dedi.

Belediye olarak sera kurduklarını ve burada yöre halkına uygulamalı modern tarım tekniklerini de eğitimlerle öğrettiklerini vurgulayan Önal, ilerleyen dönemlerde çeşitli projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.