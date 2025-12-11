Fon yatırımında bu yıl gençler riski daha çok sevdi

Türkiye'de fonlara yatırım yapan bireysel yatırımcıların tercihlerine bakıldığında, eylül ayı itibarıyla 0-39 yaş grubunun risk bakımından daha yüksek fonları tercih ettiği, 39-69 arası yaş grubunun ise genellikle risk bakımından daha düşük olan fonlara yatırım yaptığı görüldü.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de yatırımcıların toplam fon büyüklüğü 7 trilyon 440 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde, Türkiye'de fon sahibi kişi sayısı 5 milyon 670 bin, kişi başına düşen toplam fon büyüklüğünün ise 1 milyon 312 bin 169 lira olduğu görüldü.

Türkiye'de fonlara yatırım yapan bireysel yatırımcıların tercihlerine bakıldığında, eylül ayı itibarıyla 0-39 yaş grubunun risk bakımından daha yüksek olan fonları tercih ettiği görüldü. Aynı dönemde 39-69 arası yaş grubu ise genellikle risk bakımından daha düşük olan fonlara yatırım yaptı.

Katılım Şemsiye Fonlarının büyüklüğü 266 milyar lirayı aştı

Pusula Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdürü Ayşe Seher Aydın, fonlara yatırım yapan ortalama yatırımcı yaşının tam olarak gençlere inmediğini söyledi. Tasarruf sahiplerinin dünya genelinde orta yaş üstünde bulunduğunu ifade eden Aydın, Türkiye'nin de aynı durumda olduğunu dile getirdi.

Aydın, fonlara ve yatırımcıların yaş dağılımına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Fon yatırımında gençler biraz daha fazla risk alıyor. 0-39 yaş arası Hisse Senedi Şemsiye Fonları tercih edenlerin sayısı daha fazla. Ancak 39-69 yaş grubunda temkinliliğin biraz daha arttığını ve bu yaş grubundaki yatırımcıların para piyasası fonlarına ağırlık verdiğini görüyoruz."

En yüksek ortalama portföy büyüklüğünün 2 milyon 148 bin 546 lirayla İstanbul'da bulunduğunu bildiren Aydın, tüzel ve gerçek kişiler dahil olmak üzere en çok yatırımcının 1 milyon 962 bin 334'le İstanbul'da bulunduğunu aktardı.

Aydın, bu şehri 731 bin 419 ile Ankara, 640 bin 200 yatırımcı sayısıyla İzmir'in takip ettiğini söyledi.

Para Piyasası Fonları hariç tutulduğunda İstanbul'da Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının tercih edildiğini belirten Aydın, Ankara ve İzmir'deki yatırımcıların tercihinin de borçlanma araçları fonlarından yana olduğunu ifade etti.

Aydın, "Para Piyasası Fonları" hariç tutulduğunda kadınların en çok Para Piyasası Şemsiye Fonlarına, ikinci olarak Borçlanma Araçları Şemsiye Fonlarına ve üçüncü olarak ise Hisse Senedi Şemsiye Fonlarına yatırım yaptığının bilgisini verdi.

Eylül itibarıyla erkeklerin de en çok Para Piyasası Şemsiye Fonlarına yatırım yaptığını bildiren Aydın, bunları Borçlanma Araçları Şemsiye Fonları ve Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının izlediğini bildirdi.

Aydın, Kıymetli Madenler Fonlarına yatırım yapanların yaklaşık yüzde 61'inin erkek, yüzde 39'unun ise kadın yatırımcı olduğunu söyledi.

En çok yatırımcıya 3 milyon 219 bin 789'la Para Piyasası Fonlarının sahip olduğunu belirten Aydın, Borçlanma Araçları Fonlarının 1 milyon 106 bin 386, Katılım Şemsiye Fonlarının 673 bin 995, Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının 628 bin 878 Serbest Şemsiye Fonlarının 549 bin 924 yatırımcısı olduğunu vurguladı.

Aydın, Serbest Şemsiye Fonlarının 4 trilyon liranın üzerinde, Para Piyasası Fonlarının 1 trilyon liranın üzerinde, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının 317 milyar liranın üzerinde, Katılım Şemsiye Fonlarının 266 milyar liranın üzerinde, Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının 160 milyar liranın üzerinde büyüklüğe sahip olduğunu bildirdi.

Şirket olarak yaptıkları projelerden de bahseden Aydın, Pusula Portföy olarak "Fon Okuryazarlığı" Projesi ile her zaman yatırımcıların yanında yer aldıklarına vurgu yaptı.

Ayşe Seher Aydın, fon piyasasının büyüklüğü ve yatırımcı davranışları üzerine yürüttükleri düzenli analizlerin, Türkiye'nin Fon Haritası'nı hazırlama fikrinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Bu çalışmanın sektör için önemli bir referans oluşturacağına inandıklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu yıl güçlü bir performans sergileyerek büyüdüğümüz bir dönem oldu. Fon piyasalarında emin adımlarla ilerlerken, yatırımcılarımıza ve sektörümüze katkıda bulunmayı da kendimize görev kabul ediyoruz. Bugüne kadar Fon Okuryazarlığı Projemiz kapsamında hazırladığımız dijital içerikler ile yatırımcılarımıza destek olduk. Şimdi de Türkiye'nin Fon Haritası ile piyasayı daha iyi anlamaya yardımcı olacak iç görüleri herkesle paylaşarak, Fon Okuryazarlığını desteklemeyi sürdürüyoruz."