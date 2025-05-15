Yatırımcılar Altın Piyasasında Güvenli Liman Arayışında

Yatırımcılar Altın Piyasasında Güvenli Liman Arayışında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuyumcu Ahmet Cumhur Kitiş, altın fiyatlarını belirleyen üç temel faktörü; ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar olarak açıkladı. Küresel gerilimler ve finansal belirsizlikler altında yatırımcıların altına yönelmesi artıyor.

Altın piyasasında dalgalanma sürerken, yatırımcılar güvenli liman arayışına devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan kuyumcu Ahmet Cumhur Kitiş, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarını şekillendirecek üç temel faktöre dikkat çekti.

Altının yönünü belirleyecek en kritik unsurların; ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar olduğuna değinen Demaş Kuyumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş ABD Merkez Bankası'nın, yılın ikinci yarısında faiz indirimi sinyalleri verdiğini de belirtti. Bu durumun ons altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirten Kitiş, "Piyasalarda faiz indirimi beklentisi arttıkça, altın yatırımcısı daha da güç kazanıyor. Bu da küresel ölçekte ons fiyatını yukarı çekiyor" dedi.

Orta Doğu başta olmak üzere küresel gerilimlerin artması, Rusya-Ukrayna savaşının tüm çabalara rağmen henüz çözülememiş olmasının ve Asya'daki gerilimli ortamın yatırımcının güvenli liman olarak yeniden altına yönelmesine sebep olduğunu söyleyen Kitiş, "Bu tarz dönemlerde altın her zaman öne çıkar. Jeopolitik risklerin yükseldiği her ortam, fiziki altın talebini canlandırır. İstanbul'daki kritik Rusya-Ukrayna zirvesi çok önemli" diye konuştu.

İç piyasada gram altın fiyatını belirleyen en önemli etkenin döviz kuru olduğuna dikkat çeken ve yatırımcılara da önemli uyarıda bulunan Ahmet Cumhur Kitiş, "Ons altın kadar dolar/TL kuru da yatırımcılar için belirleyici. Kurda yaşanan her oynama, gram fiyatına anında yansıyor. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına göre alım-satım yapmak, çoğu zaman zarar getirir. Altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.