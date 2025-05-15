Yatırımcılar Altın Piyasasında Güvenli Liman Arayışında

Altın piyasasında dalgalanma sürerken, yatırımcılar güvenli liman arayışına devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan kuyumcu Ahmet Cumhur Kitiş, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarını şekillendirecek üç temel faktöre dikkat çekti.

Altının yönünü belirleyecek en kritik unsurların; ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları, jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar olduğuna değinen Demaş Kuyumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş ABD Merkez Bankası'nın, yılın ikinci yarısında faiz indirimi sinyalleri verdiğini de belirtti. Bu durumun ons altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirten Kitiş, "Piyasalarda faiz indirimi beklentisi arttıkça, altın yatırımcısı daha da güç kazanıyor. Bu da küresel ölçekte ons fiyatını yukarı çekiyor" dedi.

Orta Doğu başta olmak üzere küresel gerilimlerin artması, Rusya-Ukrayna savaşının tüm çabalara rağmen henüz çözülememiş olmasının ve Asya'daki gerilimli ortamın yatırımcının güvenli liman olarak yeniden altına yönelmesine sebep olduğunu söyleyen Kitiş, "Bu tarz dönemlerde altın her zaman öne çıkar. Jeopolitik risklerin yükseldiği her ortam, fiziki altın talebini canlandırır. İstanbul'daki kritik Rusya-Ukrayna zirvesi çok önemli" diye konuştu.

İç piyasada gram altın fiyatını belirleyen en önemli etkenin döviz kuru olduğuna dikkat çeken ve yatırımcılara da önemli uyarıda bulunan Ahmet Cumhur Kitiş, "Ons altın kadar dolar/TL kuru da yatırımcılar için belirleyici. Kurda yaşanan her oynama, gram fiyatına anında yansıyor. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına göre alım-satım yapmak, çoğu zaman zarar getirir. Altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL