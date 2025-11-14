Haberler

Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Güncelleme:
Ons altın gün içinde 4.211 dolardan 4.057 dolara gerileyerek yüzde 3,65 değer kaybetti. Gram altın da sabah 5.726 TL'den işlem görürken 224 TL düşerek 5.502 TL'ye indi. ABD'de hükümet kapanmasının sona ermesi ve kritik ekonomik verilerin yeniden açıklanacak olması piyasaları hareketlendirirken, Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 63'ten yüzde 49'a düştü.

Küresel piyasalarda belirsizlik sürerken ons altında sert düşüş yaşandı. Sabah saatlerinde 4.211 dolara kadar yükselen ons altın, beklentilerin zayıflamasıyla yüzde 3,65 değer kaybederek 4.057 dolara geriledi. Gram altın da gün içinde 224 TL birden düştü.

Günün erken saatlerinde 4.211 dolar seviyesine tırmanan ons altın, piyasa beklentilerindeki zayıflama nedeniyle kazançlarını geri verdi. Değer kaybı yüzde 3,65'i bulurken ons fiyatı 4.057 dolara geriledi.

GRAM ALTIN 224 TL DÜŞTÜ

İç piyasada da altın sert dalgalandı. Sabah 5.726 TL'den işlem gören gram altın, ani bir hareketle 224 TL düşerek 5.502 TL seviyesine kadar indi. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5.815 TL'den alıcı buluyor.

ABD'DE HÜKÜMET KAPANMASI SONA ERDİ

ABD'de Demokratların geri adım atmasıyla tarihin en uzun hükümet kapanması son buldu. Başkan Donald Trump'ın geçici bütçeyi imzalamasıyla birlikte piyasaların yönünü belirleyecek ekonomik verilerin yeniden açıklanmaya başlanacağı bildirildi.

FED'İN ARALIK AYI KARARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Piyasaların odağında ise Fed'in aralık ayında faiz indirip indirmeyeceği yer alıyor. Fed üyelerinin temkinli açıklamaları sonrası ABD vadeli endekslerinde düşüş yaşanırken, faiz indirimi olasılığı da hızla geriledi. İndirime yönelik ihtimal kısa sürede yüzde 63'ten yüzde 49'a düştü.

