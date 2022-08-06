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Yatırımcı rehberi (5)

Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,01 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,01 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF ise yüzde 0,61'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,049114-7,01
QNB Finans Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu1,001444-1,46
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,025287-1,42
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,115889-1,07
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,086750-0,96
Deniz Port. Borç. Araç. Fonu0,032611-0,82
Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu1,025565-0,74
Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu1,799553-0,66
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu3,099676-0,49
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,037842-0,26
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,016750-0,61
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,019437-0,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

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