Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,50 kazançla 2.251,68 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.170,24 puanı, en yüksek 2.255,14 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,91 artışla 2.042,41 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,94 primle 3.982,70 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,35 kazançla 1.665,35 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 1,00 artışla 2.817,05 puana yükseldi.

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,67 ile Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret oldu. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret'i yüzde 22,01 ile İş Finansal Kiralama ve yüzde 19,77 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,50 ile Oyak Çimento Fabrikaları, yüzde 8,48 ile TürkTrakör ve Ziraat Makineleri ve yüzde 6,71 ile GSD Holding oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 116 milyar 620 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 105 milyar 694,1 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 89 milyar 96 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,36 azalışla 910 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,31 düşüşle 6 bin 100 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,08 değer kaybederek 14,6920 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,81 azalışla 16,2070 lira oldu.

Geçen hafta 19,6610 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92 kayıpla 19,2840 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,90 değer kaybederek 15,8770 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)