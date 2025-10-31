Haberler

Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: "Eşsiz konumu Türkiye'yi bölgesel teknoloji merkezi haline getirdi"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, eşsiz konumunun Türkiye'yi bölgesel teknoloji merkezi haline getirdiğini belirterek, "( Uber'in Türkiye'de teknoloji merkezi yatırımı) Dünyaya hizmet verecek bir teknoloji merkezinin Türkiye'de olması bize ayrı bir gurur veriyor. Uber'e de bu alanda Türkiye'yi keşfettikleri için, ülkemize güvendikleri için teşekkür etmek lazım." dedi.

Uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber'in 4. küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi'ni Türkiye'de kuracağını duyurduğu "Uber Türkiye Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi Tanıtım Etkinliği", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi'nin katılımıyla gerçekleşti.

Dağlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, mevcut verilere göre bu yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından 10,6 milyar dolarlık bir giriş sağladığını belirterek, söz konusu verinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla bir yatırım artışına işaret ettiğini kaydetti.

Aynı bağlamda son 12 ay verisinin ise 15,6 milyar dolar olduğunu açıklayan Dağlıoğlu, Türkiye'nin gerçekten uluslararası yatırım çekmeye başladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde, yani 2003'ten 2024'e kadar olan dönemde yıllık ortalama 12,5 milyar dolarlık yatırım çektiğini anlattı.

Dağlıoğlu, bahsedilen verilerin ülkeye uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığının somut bir göstergesi olduğunu düşündüklerini aktararak, bu yatırımlardaki temel sürükleyici faktörlerden bahsetti.

Dağlıoğlu, "Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde daha aktif bir oyuncu olmasına yönelik imalat sanayi, lojistik yatırımlar, satın alma ofisleri gibi yatırımların olduğunu gözlemliyoruz. Bugün bir teknoloji merkezi duyurusu için burada bulunuyoruz. Yatırımlarımızdaki ikinci sürükleyici güç de teknoloji yatırımları. Bu yılın ilk aylarından başlayarak Uber başta olmak üzere çok kıymetli markaların Türkiye'ye geldiğini gördük ve bu yatırımlar çok büyük sermaye girişleriyle mümkün oluyor. Türkiye'de teknoloji yatırımları uluslararası yatırımlar adına da sürükleyici bir faktör haline gelmiştir." diye konuştu.

"Her seviyede çok yetenekli bir havuzumuz var"

Uber'in Türkiye'de teknoloji merkezi kurmaya yönelik adım atmasına işaret eden Dağlıoğlu, "Vatandaşlar olarak da kamu kurumları olarak da bizim için büyük bir mutluluk. Dünyaya hizmet verecek bir teknoloji merkezinin Türkiye'de olması bize ayrı bir gurur veriyor. Uber'e de bu alanda Türkiye'yi keşfettikleri için, ülkemize güvendikleri için teşekkür etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, Türkiye'de yatırım yapma nedeni olarak ülkenin konumuna ve sahip olduğu yetenek havuzuna dikkati çekerek, "Genç girişimcilik ruhu olan, teknoloji geliştirebilen ve aslında her seviyede mavi yakada, teknik seviyede, tekniker seviyesinde, mühendislik seviyesinde, orta-üst düzey yönetici seviyesinde çok yetenekli bir havuzumuz var. Bu bağlamda, bu yeteneğe güven duymaları bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Eşsiz konumu Türkiye'yi bölgesel bir teknoloji merkezi haline getirecektir. Zaten getirmiştir. Bizim ümidimiz önümüzdeki dönemlerde bunu daha geniş bir ölçeğe yaymak, Türkiye'yi küresel bir teknoloji merkezi yapmak. Umarız ülkemiz için hayırlı bir yatırım olur." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı ile Uber arasında, Türkiye'deki yatırım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İşbirliği protokolü, Bakan Kacır ve Uber CEO'su Khosrowshahi'nin nezaretinde, Dağlıoğlu ile Uber İş Geliştirme Başkanı Madhu Kannan tarafından imza altına alındı.

