Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları arasında en fazla kaybettiren fon, yüzde 99,07'lik düşüşle Hedef Portföy Uğur Serbest Fon oldu. Emeklilik fonları arasında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 0,41 azaldı.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 99,07'lik düşüşle Hedef Portföy Uğur Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 0,41 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON0,004746-99,07
ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,211204-51,21
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON2,440389-48,18
ROTA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON27,345091-43,00
TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,241101-34,04
NEO PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON0,564281-30,34
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,915236-29,64
TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON1,427725-27,22
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON0,650221-20,39
BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)24,665917-18,89
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,061095-0,41
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,092189-0,37
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,274306-0,36
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,010728-0,34
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,226522-0,34
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş.BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,228762-0,32
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,135363-0,29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,044858-0,29
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,139753-0,28
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,327099-0,27
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
