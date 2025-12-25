Yatağan Mermer İhtisas OSB'ye yer tahsisi resmi gazetede yayımlandı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatağan Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin yer tahsisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Regaip Kandili vesilesiyle paylaştığı açıklamada Yatağan için önemli bir müjde verdi. Akbıyık, Yatağan Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin yer tahsisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

Vali Akbıyık, çevreci bir anlayışla hayata geçirilecek Yatağan Mermer İhtisas OSB ile mermer atıklarının ekonomiye kazandırılacağını, üretim ve lojistik süreçlerinde verimliliğin artırılacağını belirtti. Projenin, Muğla ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sunmasının hedeflendiğini vurguladı.

Muğla Valisi Akbıyık, Yatağan İhtisas Mermer OSB'ye destek verenlere teşekkür etti. Vali Akbıyık, "Yatağan Mermer İhtisas OSB Projesi'nin önemli kilometre taşlarından biri olan yer tahsisi sürecinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kaçır'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey'e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA