Yat, gemi ve teknelere ÖTV getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yat, gemi ve tekneler için Özel Tüketim Vergisi getirildi. Daha önce yüzde 0 olan vergi oranı yüzde 8'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, yat, gemi ve ve teknelere ÖTV getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) listesinde yer alan bazı malların vergi oranları yeniden tespit edildi.

GEMİ, YAT VE TEKNELERE ÖTV GETİRİLDİ

Yayımlanan karara göre, yatların da yer aldığı bazı deniz taşıtlarında yüzde 0 olan ÖTV vergisi yüzde 8'e yükseltildi. Kararla, gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, tekneler ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları ÖTV'ye tabi tutuldu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
