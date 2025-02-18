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Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

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Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, altın yatırımcıları için kritik tarihi duyurdu. Merkez bankalarının artan altın alımlarına dikkat çeken Goldman Sachs, 2025 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti.

Altın yatırımcıları belirsizliğin ne zaman geçeceğini merak ederken, dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Merkez bankalarındaki altın taleplerinin büyüdüğünü vurgulayan banka, altında rekor için tarih verdi.

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

GOLDMAN SACHS: YIL SONUNDA ALTIN REKOR KIRACAK

Goldman Sachs, 2025 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara yükseltti. Banka, merkez bankalarındaki taleplerin artmasının yıl sonundan önce altın fiyatlarını yüzde 9 artıracağını belirtti.

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI, ALTIN FİYATLARINI İYİCE YÜKSELTEBİLİR

Öte yandan Goldman Sachs, gümrük tarifesi endişelerinin yanı sıra politika belirsizliklerinin de yüksek devam etmesi durumunda, altının yıl sonuna kadar ons başına 3.300 dolara yükselebileceğini vurguladı. Goldman Sachs, merkez banlarının aylık ortalama 70 ton altın satın alması halinde, altın fiyatlarının 2025 sonunda ons başına 3.200 dolara yükselebileceğini kaydetti.

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

para birimimiz altin olmali bence

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Haber YorumlarıEngin null:

yastığın altındakileri bırakın yastık kalmadı ortada

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Haber YorumlarıZafer Ayyıldız:

Millete gaz verip ters köşe yapacaklar belliki

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

yalan herkesin elinde patlatacaklar inanmayın

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