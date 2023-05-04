Yaş çay taban fiyatı açıklandı: Üreticiler memnun kalmadı

RİZE'de yaş çay üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı yaş çay kilogram fiyatının desteklemeyle birlikte 11 lira 30 kuruş olarak açıklanmasını değerlendirdi. Kimi üretici memnun olurken, kimileri de fiyatı beklentilerin altında buldu.

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin hektarlık alanda 1 milyon üretici tarafından yapılan yaş üretiminde, 2023 yılı hasadı öncesi yaş çay taban fiyatı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rize'deki mitinde yaş çay taban fiyatını 11 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Böylece, geçen sene 7 lira olan yaş çay taban fiyatına 2023 yılı için yüzde 64 zam yapıldı. Yaş çayda desteleme bedeli ise 30 kuruş olarak sabit kaldı.