Yapraklı Barajı'nda modern kapalı sistem sulamaya geçme inşaatı başladı

BURDUR - Burdur'un, Gölhisar İlçesinde bulunan Yapraklı Barajı'nın vahşi sulamadan modern kapalı sistem sulamaya geçme inşaatı başladı. Proje hakkında bilgiler veren Sulama Birliği Başkanı Rasih Kuşkomaz proje tamamlandığı zaman kurak geçen mevsimlerde su sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti.

Türkiye'de gerçekleştirilecek en büyük projelerden biri olan Yapraklı Barajı, Gölhisar-Acıpayam Ovası Kapalı Sistem Sulama Projesi, tamamlanan ihale sürecinin ardından yer teslimi ile birlikte başladı. Yapraklı Barajı bölgesinde yer altına yerleştirilecek boruların ilk sevkiyatının gerçekleştiği kaydedilirken, 13 metrelik ve 8,5 tonluk borulardan yaklaşık 3 bin 500 tır ile taşımanın yapılacağı bildirildi.

Proje hakkında konuşan Gölhisar Sulama Birliği Başkanı Rasih Kuşkomaz proje tamamlandığı zaman kurak geçen mevsimlerde su sıkıntısı yaşanmayacağını vurgulayarak "Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz, çiftçilerimizin merakla beklediği Yapraklı Barajı Kapalı Sistem Sulaması işi nihayetinde bugün başladı. Vahşi bir sulama ile kullandığımız barajımız proje tamamlandığında bizlere daha verimli ve daha geniş alanlara su verme imkanı sağlayacak. Kurak geçen mevsimlerde ise su sıkıntısı yaşamayacağız" dedi.

"Aynı anda 4 bin 500 üreticiye su verebileceğiz"

Projenin Gölhisar ilçesinde yapılan tarım için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kuşkomaz " Gölhisar tarımı için devrim sayılabilecek bir proje olarak tarımda verimimiz gözle görülecek şekilde artacak. İlçemize yaklaşık 3 bin 500 tır ile sadece ana iletim hattı boruları gelecek. Bu borular ve üzerine yapılacak sanat yapıları ile aynı anda 4 bin 500 üreticiye su verebileceğiz. Ben buradan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere; projede emeği geçen tüm herkese üreticilerimiz ve Gölhisar Halkı adına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kazasız belasız projemizi tamamladığımız günleri de görürüz" dedi.