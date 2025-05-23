Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Yüzde 21,3 Azaldı

Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Yüzde 21,3 Azaldı
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TÜİK, ocak-mart döneminde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatı sayısının yüzde 21,3 azaldığını açıkladı. Daire sayısı ve yüz ölçümünde de düşüş gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısının, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı 1'inci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,3, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüz ölçümü yüzde 24,7 azaldı. Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 27 milyon metrekare olurken, bunun 14,8 milyon metrekaresi konut, 6,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 5,7 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre en yüksek pay 18,9 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,1 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZİNİ VERİLEN BİNA SAYISI AZALDI

Belediyeler tarafından yapı kullanma izini verilen bina sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28, daire sayısı yüzde 25,8 ve yüz ölçümü yüzde 31 azaldı. Bu yapıların toplam yüz ölçümü 25,2 milyon metrekare olurken, bunun 14,1 milyon metrekaresini konut, 5,9 milyon metrekaresini konut dışı ve 5,1 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu. Kullanma amacına göre en yüksek pay 18,1 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 1,9 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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