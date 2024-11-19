Yapı Kredi'den Kadın Girişimcilere E-ihracat Desteği

Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ve J.P. Morgan desteğiyle, e-ihracat alanında kadın girişimcilere yönelik "Sınırları Kaldıran Kadınlar" programının üçüncü dönemini başlatıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilere sınırları kaldıran destekler sunan Yapı Kredi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleşecek program için İTO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İstanbul Kadın Girişimcileri Kurulu ile güçlerini birleştiriyor.

E-ihracata yönelik eğitimler ve danışmanlık desteğiyle kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Sınırları Kaldıran Kadınlar programının üçüncü dönemi, 29 Kasım'da kapılarını açacak. Katılımcılar, 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek çevrim içi eğitim kapsamında ise şirket kurulumu, ödeme sistemleri, ürün listeleme ve lojistik süreçler gibi konularda eğitim görecek.

Eğitime katılan tüm girişimciler, Yapı Kredi'nin "Kadın Girişimci Destek Paketi"nden özel indirimlerle faydalanabilecek. Eğitimler sonunda jüri tarafından seçilen 25 kadın girişimciye, Coniwi tarafından ücretsiz e-ihracat danışmanlığı verilerek girişimcilerin çevrim içi kanallardan ihracat yapmaya başlaması için destek sağlanacak.

Sınırları Kaldıran Kadınlar programının 3. dönemine, 27 Kasım'a kadar Yapı Kredi Kobi'nin internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde başvuru yapılabiliyor.

"Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda desteklemek için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda desteklemek ve kadın ihracatçıların karşılarına çıkan sınırları kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, "Tüzel müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimiz, bizim için stratejik öneme sahip. Firmalarımıza sağladığımız finansal desteği artırarak hem kendilerine hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere katkı sağlamak, en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdikleri ürün ve hizmetler, tecrübeli kadroları ve dijital kanallarla sektörde öncü konumda olduklarının altını çizen Erdoğan, bu duruşları ve vizyonlarıyla her geçen gün topluma daha fazla değer katmayı hedeflediklerini vurguladı.

Dijitalleşen dünyada kadın girişimcilerin finansal ürünlere erişimlerini artırmak için bu programı hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başarıyla tamamladığımız ve sektöre ilham veren iki dönemin ardından, programımızın üçüncü dönemini iş hayatında kadınlara daha fazla destek olmak için başlatıyoruz. Kadınların iş hayatında daha fazla var olması, ekonomik ve sosyal olarak daha fazla güçlenmesinin, geleceğimiz için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Gelecek yıllarda da kadınların hayatın her alanında daha fazla güçlenmesi için onları desteklemeyi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmayı sürdüreceğiz."

TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Güner Kal da bugüne kadar, İTO'nun desteğiyle, her aşamadan kadın girişimci ve girişimci adayına dokunan sayısız proje geliştirdiklerini ve buna devam ettiklerini aktardı.

Kal, "Özellikle son dönemde 'Yükselen Markalar' projesiyle yakaladığımız ivmeyi, Sınırları Kaldıran Kadınlar programı ile sürdüreceğimize inanıyoruz. Eminim ki bu programla birçok kadın ihracatçımızı uluslararası pazarlara satış yapabilir hale getireceğiz. Çalışmalarımızın, ilgili paydaşlar nezdinde örnek olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.