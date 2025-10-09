Yapay Zeka ve Türkiye'nin Katma Değer Kapasitesi

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, ülkenin katma değer üretebilme kapasitesine vurgu yaparak, "Eğer Türkiye bugün finansta dünya çapındaki rakiplerinden yarım tık, bir tık ilerideyse bunun sebebi bizim üretebildiğimiz katma değerdeki yaratıcılığımızdır." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik kapsamında "Türkiye'nin Yapay Zeka Atılımı ve Stratejik Eşikleri" paneli düzenlendi.

Oturumda konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, yazılımın ekonomik değerine dikkati çekerek, "Yazılımı bir kere yapıyorsunuz, milyonlarca satıyorsunuz. Katma değeri bu kadar yüksek dünyada ikinci bir emtia yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yazılımın da içinde yer aldığı hizmet ihracatı rakamlarına değinen Özbilgin, şunları kaydetti:

"2024'te 1,5 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız (GSYH) içinde 105-110 milyar dolar civarında bir hizmet ihracatımız var. Bu 110 milyar doların sadece 5 milyar doları yazılım. Bu kabul edilebilir bir rakam değil. Şu anda stratejik planımızda yazılımın toplam hizmet ihracatı içindeki hedefi yüzde 10 artışla 5,5 milyar dolar. Bunun misli olması lazım. Bugün nasıl savunma, ticaret, ulaştırma ve inşaat diyorsak yazılım, bulut ve yapay zekanın kritik ulusal altyapı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Özbilgin, ülkenin katma değer üretebilme kapasitesine vurgu yaparak, "Eğer Türkiye bugün finansta dünya çapındaki rakiplerinden yarım tık, bir tık ilerideyse bunun sebebi bizim üretebildiğimiz katma değerdeki yaratıcılığımızdır. Katma değerimizin iyi olduğu yerleri yapay zeka misliyle ilerletecek." diye konuştu.

"Kitleler aklını hızla yapay zekaya emanet ediyor"

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ da ülkede dijitalleşmenin ilerlediğini anlattı.

Veriyi işleme konusunda bazı engellerin olduğuna değinen Uludağ, bulutun kullanılması konusunda çekinceler olduğunu ve verinin kullanılması önündeki hukuki, ticari engellerin aşılması gerektiğini söyledi.

Uludağ, üniversitelerde veri bilimi, yapay zeka gibi bölümlerin açıldığını anımsatarak, "Öğrencilere yapay zekadan faydalanmayı öğretmek çok önemli. Yapay zeka konusunda uzmanları yetiştirmek, diplomalar vermek önemli. Her şeyden önce bence çok iyi bir eğitim aracı. Ancak kaçırmamamız gereken çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum burada. Kitleler hızla aklını yapay zekaya emanet ediyor, edecek. ve bugün, gençlere hitap ediyorum özellikle, yapay zekanın sınırı artık sizsiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç ise 500 yıllık bir sektör olan finans sektörünün son 20 yılında yapay zekayla iç içe olduğunu anlattı.

Finans sektöründe değer yaratan alanların arasında akıllı otomasyon, müşteri deneyimi, fraud gibi alanların geldiğini söyleyen Kılıç, müşteriye değen her noktada finans sektörünün yapay zekayı kullanmak zorunda olduğunu dile getirdi.???????

"Turcorn potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyorum"

Yapay Zeka Yatırımcısı ve Danışmanı, AIONIRE Kurucusu Barış Karakullukçu, erken aşamada dersini iyi çalışan girişimcilerin globalleşme potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Finteklerin güçlü olması sebebiyle ciddi kaynak ayrıldığını belirten Karakullukçu, "Buradan güçlü girişimlerin çıktığını da görüyoruz. Onların turcorn potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Karakullukçu, gelecek dönemde sağlık, oyun sektörü ve fintek alanından turcorn çıkabileceğini düşündüğünü aktardı.

Teknoloji Stratejisti ve Forenzone Danışmanlık Kurucusu İnci Abay Cansabuncu da inovasyon hikayesinde artık teknik ve teknolojik değil, zihinsel bir eşiğe gelindiğini belirterek, "Çünkü söz konusu yapay zeka olunca, orada o zekayı nasıl kullandığımız, nasıl bir bilinçle kullandığımız ve bunu işlere ve günlük hayata nasıl akıttığınız çok kritik hale geldi." diye konuştu.