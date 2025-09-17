Yapay Zeka, E-Ticaret ve Çevrim İçi İlan Alanını Dönüştürüyor

sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, TEKNOFEST İstanbul'un gençlere yeni bir vizyon sunduğunu belirterek, yapay zeka teknolojilerinin e-ticaret ve çevrim içi ilan sektörünü dönüştürdüğünü söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST İstanbul'da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede bulunan Burak Ertaş, TEKNOFEST'in Türkiye'nin gurur tablosu olduğunu belirterek, sahibinden.com tarafından geliştirilen yeni yapay zeka çözümlerinin e-ticaret alanında oyun değiştirici olacağını aktardı.

Ertaş, "TEKNOFEST İstanbul'un gençlere yeni bir vizyon açan bir etkinlik. Henüz tüm festival alanını dolaşma fırsatım olmadı ama şunu söylemeliyim ki burası bütün milletimizin gurur duyacağı bir yer. Özellikle İstanbul'da yaşayan ailelere tavsiyem, çocuklarını alıp buraya gelsinler. Burada yepyeni bir vizyonla tanışacaklar." diye konuştu.

TEKNOFEST'in Türk milletinin aklı ve vicdanı ile neler başarabileceğinin göstergesi olduğunu ifade eden Ertaş, sadece savunma ve havacılık teknolojileri alanında değil, her alanda geliştirilen girişimler ve yeni ürünlerin burada sergilendiğini vurguladı.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zeka platformları, sahibinden.com'da deneyimsel gelişmeler üretiyor

sahibinden.com'un şirket olarak 25. yılını kutladığını hatırlatan Ertaş, yapay zekanın şirketin stratejisinde merkezi bir rol oynadığını söyledi.

Ertaş, "Biz teknoloji odağında doğmuş bir markayız. 2018 yılında ayrı bir ekibimizi kurduk, daha sonra o ekipten çıkan bilgi birikimini tüm teknoloji ekibimize yaydık. O günden bugüne 20'nin üzerinde ürün ve hizmet geliştirdik. Yapay zeka, son 1,5 yıldır ChatGPT'nin etkisiyle kamuoyunda daha popüler hale geldi ama biz 2018'den bu yana bu alanda ciddi şekilde çalışıyoruz. Yapay zeka artık e-ticareti dönüştürüyor." şeklinde konuştu.

Şirketin yakın dönemde hayata geçirdiği yapay zeka çözümlerinden ikisini vurgulayan Ertaş, sanal tur teknolojisi ve SahiDeko ürünlerinin özelliklerini şöyle aktardı:

"Sanal tur teknolojisi ile ilan veren kişi her odanın 18 fotoğrafını çekiyor. Yapay zeka bu görüntüleri birleştirerek üç boyutlu bir tur oluşturuyor. Böylece kullanıcılar, evin içinde sanal olarak gezebiliyor. Bu tamamen bizim geliştirdiğimiz bir teknoloji, dünyada da kendi çözümünü üreten başka bir ilan platformu yok.

İkinci ürünümüz ise SahiDeko. Kullanıcıların merak ettiği, 'Bu odayı farklı şekilde döşeseydim nasıl görünürdü?' sorusuna yanıt veriyor. Yapay zeka mevcut dekorasyonu siliyor ve Türk usulü, modern, İskandinav ve rustik olmak üzere dört farklı tarzda yeniden dekore edebiliyor. (Sanal tur teknolojisi ve SahiDeko ürünleri) Böylece yapay zeka ile kullanıcıların online ilan deneyimi interaktif hale geliyor. SahiDeko, tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir platform olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak."

Ertaş, kullanıcıların bu teknolojiler sayesinde kendilerine, istek ve tercihlerine uygun hizmeti, ürünü ve çözümü en kolay şekilde bulabileceğini ifade ederek, yapay zekanın özellikle bu iki alanda çok deneyimsel gelişmelere yol açacağını vurguladı.

Yapay zekanın e-ticaret ve çevrim içi ilan alanında fark yaratması bekleniyor

Ertaş, gelecek 5-10 yılda yapay zekanın e-ticaret ve çevrim içi ilan sektöründe yaratacağı dönüşüme değinerek, yapay zeka ile her sektörde daha etkin ve verimli çalışmanın yollarının arandığını, yapay zekanın hem iç iş süreçlerinde hem de kullanıcı deneyiminde fark yaratacağını söyledi.

Kullanıcının hayatını kolaylaştırmak düsturu ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Ertaş, "Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre en uygun ürünleri seçip önceden gösterebilecek, ilgisini çeken ilanları öne çıkarabilecek. Gayrimenkul ya da otomobil ilanlarında, kullanıcı fiziksel olarak gitmeden önce sanal ortamda gezebilecek, özelliklerini görebilecek, karşılaştırmalar yapabilecek. Bu, dijital sektörün doğal avantajı ve müthiş bir gelecek bizi bekliyor." diye konuştu.

Burak Ertaş, TEKNOFEST'in en önemli kazanımının gençlere ilham vermek olduğunu belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Gençlere söyleyebileceğim tek şey var, ayaklarının ucuna bakmasınlar, yukarıya, geleceğe baksınlar. Her birinin içinde bir cevher yatıyor. Bunu ortaya çıkarmanın tek yolu var, çalışmak, çalışmak ve çalışmak."