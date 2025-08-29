Yangın Güvenliği ve Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı Antalya'da Gerçekleşti

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğiyle düzenlenen "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı", ATSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, toplantının açılışında Antalya ölçeğinde Türkiye'yi ilgilendiren kritik bir toplantı yaptıklarını vurguladı. Yangın yönetmeliği ve uygulanabilirliği konusunu ATSO olarak sürekli dile getirdiklerini ifade eden Başkan Hacısüleyman, "Görüşlerimizi yazılı olarak Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımızda düzenlenen 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' komisyon toplantısında önerilerimizi sunduk. Çıkacak olan yönetmeliği 'mükemmel' olarak değil, 'uygulanabilir' olması açısından değerlendirmeliyiz. Toplantımızın amacı da saha ile masa arasındaki farklılıkların en aza indirilmesidir" dedi.

Tescilli binalarda yaşanan sorunlara dikkat çekti

Yangın yönetmeliği konusunun uzun süredir gündemlerinde olduğunu ifade eden Başkan Hacısüleyman, "Yaşadığımız felaketten sonra, denetimlerin ve bugüne kadar fazla gündeme gelmeyen binalardaki yangın tedbirlerinin ve uygulamalarının boşluklarını görme durumunu yaşadık. Eksiklerimiz var mı? Evet. Ancak yönetmelikteki bazı maddelerin Antalya'da yaygın ve başarılı bir şekilde uygulandığını söyleyebiliriz" dedi.

Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde yaşanan tescilli binalara ilişkin yönetmelik uyuşmazlığının tüm Türkiye'de benzer şekilde yaşandığını kaydeden Başkan Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü; "Tescilli binalarımızda İtfaiye Müdürlüğümüzün yangın yönetmeliğini uygulama çabası ile Koruma Kurulumuzun bu tarihi binaları koruma yaklaşımı zaman zaman birbiriyle çelişti. Bir kurum 'Buraya rapor veremem' derken, diğer kurum 'Burası koruma altında, sakın bir değişiklik yapma' dedi. Bu durum yalnızca Kaleiçi bölgesinde değil, İstanbul Fatih'te, Safranbolu'da ve ülkemizin birçok yerinde yaşanıyor. Otellerimizin ruhsatları askıya alındı, bazıları iptal edildi, yeni yapılanlara ruhsat verilmedi. Bu da ciddi sorunlar doğurdu. Turizm, ülkemizin ana gelir kaynaklarından biri. Dolayısıyla turizmde yaşanan en küçük olumsuzluk, yalnızca ülkemizin ekonomisini değil, Antalya ve İstanbul gibi turistik merkezlerin ekonomisini de çok daha fazla etkiliyor.

"Can güvenliği herkesin birinci önceliği"

Toplantının açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, herkesin birincil önceliğinin can güvenliği olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla tüm işletmelerimiz, bu yönetmeliğin getirdiği şartlara uyum sağlamak için büyük bir gayret içerisindedir. Ancak mevcut tesislerimizin birbirinden farklı nitelikleri ve ihtiyaçları bulunduğu da bir gerçektir. Son dönemde sıklaşan denetimlerin ardından, özellikle turizm sektörü başta olmak üzere birçok sektörden çeşitli talepler tarafımıza iletilmiştir" dedi. Çandır, talepler doğrultusunda ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Türkiye Turizm Meclisi Başkanlık Divanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ettik. Bu görüşmenin ardından, piyasada arz yetersizliği bulunan malzemelerin temini için işletmelere 31 Aralık 2025 tarihine kadar süre tanıyan mevzuat düzenlemesi yayımlandı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Bilgilendirme" başlıklı sunumunu gerçekleştirerek yeni taslağın getirdiği düzenlemeler ve uygulamada öne çıkan değişiklikler hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktardı. Toplantı, Bakanlık uzman ve yetkililerinin katılımcıların yönelttiği soruları yanıtladığı interaktif oturumla tamamlandı.

Yangın güvenliği konusunda güncel gelişmelerin, mevzuat düzenlemelerinin ve yeni yönetmelik taslağının ele alındığı toplantıya; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram, Alanya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, Manavgat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Kumluca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sarı, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı. - ANTALYA