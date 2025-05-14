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Yandex ve Vodafone Türkiye'den Dijital Deneyim İyileştirme İşbirliği

Yandex ve Vodafone Türkiye'den Dijital Deneyim İyileştirme İşbirliği
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Yandex Türkiye ve Vodafone Türkiye, kullanıcıların dijital deneyimlerini geliştirmek üzere işbirliği yaparak yeni çözümler sunmayı hedefliyor. İşbirliği kapsamında Yandex'in yapay zeka destekli arama motoru 'Yazeka' ile birlikte kullanıcılar için erişim kolaylığı sağlanacak.

Yandex Türkiye ve Vodafone Türkiye, kullanıcıların dijital deneyimlerini geliştirmek amacıyla işbirliğine imza attı.

Yandex Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle, Türkiye'nin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan hiper yerelleştirilmiş çözümlerle, kullanıcı deneyiminin daha da ileri taşınması hedefleniyor. İki şirket, ülkenin dijital pazarına yönelik yatırımlarını artırarak, yeni nesil dijital ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanacak.

Yandex Türkiye ve Vodafone Türkiye, işbirliğinin ilk adımı olarak kullanıcıların dijital erişimini kolaylaştıracak bir proje hayata geçirdi.

Projede, Yandex'in yapay zeka destekli yeni nesil arama motoru "Yazeka" aracılığıyla bilgiye erişim imkanı sunulurken, kullanıcılara ücretsiz data paketleri ve çeşitli ödüller de sağlanacak.

Girişimle, dijitalleşme sürecinde kullanıcı deneyiminin hem içerik hem de erişim kolaylığı açısından güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Vodafone ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ülkede dijitalleşme konusunda aynı vizyonu paylaşıyoruz ve yeni ortak projeler geliştirmek için sabırsızlanıyoruz. Ortak hedefimiz herkes için dijital bir gelecek inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de işbirliğinin yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri ve sürdürülebilir inovasyon konusundaki kararlılıklarını güçlendirdiklerini kaydederek, "Kaynaklarımızı ve uzmanlığımızı birleştirerek, milyonlarca Türk vatandaşının hayatını iyileştirecek dijital çözümler ortaya koymayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dijital yarınını birlikte şekillendiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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