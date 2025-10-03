Yandex Türkiye, Galatasaray-Beşiktaş Derbisi için Doodle Hazırladı

Yandex Türkiye, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı için "doodle" hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Tükiye, yarınki maç öncesinde, karşılaşmanın enerjisini yansıtan tematik bir derbi doodle'ını ana sayfasında yayımladı.

Şirket, beIN Sports ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, arama motorunu Yandex olarak ayarlayan kullanıcılara premium futbol yayını aboneliği de hediye edecek.

Yandex Türkiye, geçen sezon Süper Lig maçlarıyla ilgili yapılan milyonlarca arama sorgusunu inceleyerek hangi takımlarının daha fazla arandığını ve futbol heyecanının en yoğun nerelerde yaşandığını da ortaya koydu. Her maç öncesi ve sonrasındaki iki günü kapsayan aramalar, çoğunlukla karşı karşıya gelen iki takımın adlarına yönelik gerçekleşti.

Türkiye'nin en büyük 20 ilinin arama alışkanlıklarına odaklanan araştırmaya göre, şampiyonlukla ilgili aramaların yüzde 28'inde adı geçen Galatasaray, en çok aranan takım oldu. Fenerbahçe, yüzde 21'lik oranla ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş ise yüzde 14 ile üçüncü sıraya yerleşti.

"Üç Büyükler", aramalarda Türkiye genelinde öne çıkmasına rağmen şehirler, kendi takımlarına da yoğun ilgi gösterdi. Samsun'da Samsunspor'a ilgi, diğer şehirlerde bu takıma gösterilen ilginin dört katına ulaştı ve Samsunspor, nerdeyse Beşiktaş kadar popüler hale geldi. Konya'da Konyaspor ile ilgili aramalar, diğer şehirlerde bu takıma yönelik aramaların üç katını aştı. Kayseri'de ise Kayserispor'a ilgi, diğer şehirlere oranla aramalarda 2,3 kata çıktı.

Coğrafi yakınlık arama davranışlarını etkiliyor

Araştırma, coğrafi yakınlığın futbolseverlerin arama davranışlarını etkilediğini de gösterdi. Trabzonspor, Trabzon'a yakınlığı nedeniyle Samsun'da da çok fazla ilgi gördü. Kayseri'de ise Sivasspor'la ilgili aramalar ortalamayı aştı.

Sezon boyunca futbol içerikli aramaların en fazla yapıldığı şehir ise Diyarbakır oldu. Futbola en çok ilgi gösteren diğer iller ise Şanlıurfa ve Gaziantep olarak sıralandı.

Bu sezon futbolseverlerin en çok aradığı karşılaşma, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oldu. Bu maçın aranma hacmi, en yakın rakibi Gaziantep-Galatasaray karşılaşmasını neredeyse ikiye katladı. Listenin üçüncü sırasında ise Galatasaray-Konyaspor maçı yer aldı.