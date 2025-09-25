Yalova OSB'de 38. Ahilik Haftası coşkusu

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde köklü Ahilik kültürünü geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen etkinliklerle 38. Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı.

Yalova Valiliği başta olmak üzere ildeki birçok kurumun katkılarıyla gerçekleştirilen ve bir hafta boyunca sürecek etkinlikler, Ahilik geleneğinin farklı yönlerini yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Yalova OSB'de gerçekleşen programda katılımcılar, fotoğraf sergisi gezisi ve kağıt sanatının tanıtımıyla geçmişten günümüze uzanan el emeği ve zanaat ruhunu yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte, geleneksel sanatlarımızdan kağıt yapımı da dikkat çekti. 2020 yılında Yalova OSB'ye sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde dikilen dut ağaçlarından üretilen kağıt büyük ilgi gördü. "Ahilik ve Modern Sanayi" konulu konferansta AHİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çam, Ahilik değerlerinin günümüz sanayisiyle nasıl bütünleştiğini ve üretim kültürümüzdeki yerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik çerçevesinde, OSB'nin pilot okulu olan Şehit Sercan Yazar MTAL öğrencilerine ustalık yolculuklarının ilk adımı olarak "yamak önlüğü" giydirildi. Gün, Ahilik kültürünün vazgeçilmezi olan "Ahilik Pilavı" ikramıyla sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program kapsamında, Ahilik Beratı Belgeleri takdim edilirken, OSB'de faaliyet gösteren beş üretim tesisi de farklı kategorilerde Yalova Valisi Hülya Kaya tarafından ödüllerle onurlandırıldı. Yaşalar Çelik İşleme ve Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. - En Çok Genç İstihdam Eden Firma, DTM Elektro Teknik Sanayi Tic. A.Ş. - En Çok Kadın İstihdam Eden Firma, NNG Teknoloji Taah. ve Tic. Ltd. Şti. - En Teknolojik ve Yenilikçi Firma, FYT Mühendislik İnş. ve Alüm. San. Tic. A.Ş. - En Yenilikçi Ürün Tasarımı ve Üretimi, Endüstri GM Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - En Hızlı Büyüyen Firma kategorilerinde ödülün sahibi oldu. - YALOVA