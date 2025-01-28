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Yalova Makine İhtisas OSB 2025 Yılına Hazırlanıyor

Yalova Makine İhtisas OSB 2025 Yılına Hazırlanıyor
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Yalova Makine İhtisas OSB, 2025 yılının ilk Müteşebbis Heyet Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıda 2024 faaliyetleri değerlendirildi ve 2025 için önemli projeler belirlendi. Eğitim ve Ar-Ge alanında da yeni gelişmeler kaydedilecek.

Yalova Makine İhtisas OSB 2025 yılının ilk Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Hülya Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Yalova Makine İhtisas OSB'de yapılan toplantıda 2024 yılındaki tüm OSB faaliyetleri ve 2025 yılında planlanan çalışmalar değerlendirildi. Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, toplantıya ilişkin, "Sayın Valimiz Dr. Hülya Kaya Başkanlığında yılın ilk Müteşebbis Heyet toplantımızı gerçekleştirdik. 2024 faaliyetlerimizi aktarırken 2025 çalışma planımızın da görüşüldüğü toplantıda OSB bağlantı yollarından, üniversitemizin yurdu ve toplu ulaşım hatlarına, anaokulundan meslek yüksekokuluna, TOKİ konutlarından ağaçlandırmaya kadar pek çok konuda prensip kararlar aldık. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Ayrıca eğitim ve Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesi adına bölgede faaliyet geçecek olan üniversite çerçevesinde ihtiyaç duyulan öncelikli başlıklar Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı tarafından dile getirildi.

Toplantıda yakın dönemde Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden başlamak üzere Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin OSB içine taşınacak olması ve yaz itibariyle de Yalova Teknopark'ın da faaliyete geçmesi nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanacağı ifade edildi. Kamu Kampüsünde yine bu yaz faaliyete başlayacak olan Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü, İŞKUR, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı ile kamu-üniversite-sanayi işbirliği fizikken de sağlanmış olacak. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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