Yalova'dan 30 Ülkeye Süs Bitkisi İhracatı

Türkiye'nin süs bitkisi üretiminde önemli bir yere sahip olan Yalova'da bulunan şirket, bünyesindeki 36 firmanın ürettiği 3 bin 500 tür çalı ve ağaç grubu ile mevsimlik süs bitkilerini yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1928 yılında satın alınarak tarımın geliştirilmesi amacıyla 1929 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) devredilen 1541 dönüm büyüklüğündeki Baltacı Çiftliği, 2013 yılında Yalovalı firmaların kurduğu Garden AŞ'ye kiralandı.

42 firmanın kurduğu, şu an 36 firmanın aktif olarak üretim yaptığı Garden AŞ, çiçekçilikte Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Yalova'yı, ürettikleri bitkilerle dünya pazarında büyütmeye başladı.

Kaliteli üretim ve çeşitlilik sayesinde her yıl üretim adedi ve ihracat kapasitesini artıran Garden AŞ, sektördeki güç birliğini sağlayıp uluslararası arenada rekabet edebilecek bir konuma geldi.

Ağırlıklı olarak burada çalı, ağaç grubu ve mevsimlik süs bitkilerini hem sera altı hem de açık alanda üreten firmalar, 3 bin 500 tür bitkiyle şu an İtalya ve Hollanda gibi söz sahibi ülkelerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyor.

Garden AŞ Genel Müdürü İlker Demirel, AA muhabirine, 36 firmayla yaklaşık 3 bin 500 tür çalı, ağaç grubu ve mevsimlik süs bitkisi üretimi yaptıklarını söyledi.

Türler içerisinde tıbbi ve aromatik bazı bitki türlerinin de bulunduğunu aktaran Demirel, Avrupa standartlarında üretim yaptıkları için çok sayıda ülkenin ürünlere yakın ilgisinin bulunduğuna dikkati çekti.

Demirel, Garden AŞ'nin faydalarından birinin, daha önce ülkeye ithal olarak gelen bitkileri kendi arazilerinde üretmek olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Artık öyle bir duruma geldik ki İtalya, Hollanda gibi çiçekçiliğin önde gelen ülkelerine ihracat yapmaya başladık. Yani bu bizim için gurur kaynağı. Hem ülkemize hem Yalova'mıza döviz girdisi yapmak bizim gurur tablomuz oldu. Şu anda Avrupa, Türk cumhuriyetleri, Ürdün, Cezayir gibi ülkelere buradan ihracat yapılmakta. Bizim için en önemlisi İtalya, Hollanda gibi bitki üretiminde lider olan ülkelerin Yalova'da üretilen bitkilere taleplerinin olması. Bu da bizim ihracatımızın artmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Son yıllarda Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Rusya'nın da ülkemizden bitki alımı ihracatımızın artmasını sağlamıştır. Geçen senelerde yaklaşık 20 ülkeye ihracatımız vardı ama son yıllarda üretimimizdeki kalite ve maliyetlerimizin düşük olmasından dolayı yaklaşık 10 Avrupa ülkesinin eklenmesiyle 30'a yakın ülkeye doğrudan ihracatımız bulunmakta."

-"Çiçekliğin Kapalı Çarşısı olarak değerlendirilebiliriz"

Bünyelerindeki 36 firmada yaklaşık 1500 kişinin istihdam edildiğini, bunun dışında bitkisel üretim yapan köylüler ve yan sektörlerle kentte istihdamın yaklaşık 10 bini bulduğunu bildiren Demirel, şunları kaydetti:

"Garden AŞ'yi çiçekçiliğin Kapalı Çarşısı olarak değerlendirebiliriz. Yalova'nın ikliminin çiçek üretimine uygun olmasından dolayı 3 bin 500 tür olan üretimimizin 5 bine çıkarılması hedeflenmektedir ve bunun yanında Avrupa ülkelerinin birçok bölümüne daha üretmiş olduğumuz bitkilerin ihracatını yapmak en büyük hedeflerimiz arasında bulunmaktadır."