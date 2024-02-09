Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Sevgililer Günü öncesi süs bitkisi hareketliliği

Güncelleme:

Süs bitkisi üretiminde söz sahibi olan Yalova'da Sevgililer Günü öncesi çiçek üreticileri hareketlilik yaşıyor. Yalova'da kesme çiçekler ve saksılı çiçekler yoğun ilgi görüyor. Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen çiçekler arasında gül bulunuyor. Ayrıca son yıllarda kokulu çiçeklerin talep gördüğü belirtiliyor.

Süs bitkisi üretiminde söz sahibi illerden olan Yalova'da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı ve Yalova İli İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (YASBİR) Başkanı Ahmet Dündar, sektör için özel günlerin önemine değindi. Bu özel günlerden biri olan Sevgililer Günü'nün çiçek üreticilerinin heyecanla beklediği bir gün olduğuna vurgu yapan Dündar, "Yalova'da kesme çiçek olarak şebboy, lilyum, lale, bunun yanında frezya var. Yalova'ya özgü çiçeklerden biri. Bunlar bugünlerde tabii ki çok daha fazla rağbet görüyor. Bunun yanında canlı bitkilerden saksılı çiçeklerde yine karanfiller, çuha, yani çiçekli süs bitkileri ilgi görüyor" dedi.

Sevginin en güzel ifade edildiği hediyenin çiçek olduğunu belirten Dündar, "Sevgiyi en güzel ifade ettiğimiz, sevgililerin birbirini sevindirdiği en güzel hediye çiçek. Dolayısıyla bunun tabii ekonomik bir boyutu var üreticiler için de. Bir de acılarla iç içe yaşanan bu süreçte mutlaka insanları mutlu edecek bir an için kullanılacak en güzel hediyenin çiçeklerimiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Çok abartılı fiyatlar yok"

Dündar, Sevgililer Günü'nde talebin artmasıyla mezatlarda talebe göre oluşan bir fiyat artışı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Fiyatlarda normal zamanlara göre belli bir artış var ama bunu çok anormal görmemek lazım. Yılda birkaç özel günde ancak bu şekilde bir talep oluşuyor. Sonuçta en son hizmet veren çiçekçi dükkanları, marketler de dahil çok abartılı fiyatlar yok. Ülkemizdeki üretim dinamizmiyle, artışıyla birlikte zaten o talebe verilebilecek bir arzla birlikte fiyatlar abartılı bir şekilde artmıyor. Fiyatlarımız gayet uygun. Bunun özel bir gün olması sebebiyle bir fırsatçılık boyutu olmadığını özellikle söyleyebilirim."

Sevgililer Günü'nün en çok tercih edilen çiçeğinin gül olduğunu hatırlatan Dündar, "Sevgililer Günü'nde tabii ki lokomotif gül. Ülkemizde gül özellikle daha sıcak bölgelerde üretiliyor. Yalova'da kışın gül üretimi yok. Daha çok yaz döneminde gül üretimi var. Kesme güller Adana, Antalya, İzmir'de üretiliyor. Karanfil keza aynı şekilde Antalya lokomotif bir bölgemiz. Ülkemizin daha sıcak mevsime sahip bölgelerinde bu çeşitler üretiliyor. Dediğimiz gibi kırmızı, beyaz, sarı gül sektörün lokomotifi" ifadesini kullandı.

Son yıllarda özellikle kokulu çiçeklerin talep gördüğünü anlatan Dündar, "İnsanlarımız görüntüsünün yanında mutlaka bir koku, öz arıyor. Bununla ilgili de canlı saksı karanfiller, kokulu bitki olarak bu ihtiyaca cevap verebilecek yeni çeşitlerimiz. Son yıllarda geliştirilen kokulu karanfiller, insanlarımızı mutlu eden, memnun eden çeşitler oldu" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sevgililer Günü Antalya Yalova Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Türkiye'de havası en kirli bölgeler! | Havası en kirli bölgeler nerede? ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: Elazığ TOKİ kura çekimi canlı nereden izlenir, canlı izleme linki var mı? Bıçaklı saldırıya uğrayan Deniz Onaç kimdir? Deniz Onaç kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title