Yalova'da Sevgililer Günü öncesi süs bitkisi hareketliliği

Süs bitkisi üretiminde söz sahibi illerden olan Yalova'da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı ve Yalova İli İç ve Dış Mekan Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (YASBİR) Başkanı Ahmet Dündar, sektör için özel günlerin önemine değindi. Bu özel günlerden biri olan Sevgililer Günü'nün çiçek üreticilerinin heyecanla beklediği bir gün olduğuna vurgu yapan Dündar, "Yalova'da kesme çiçek olarak şebboy, lilyum, lale, bunun yanında frezya var. Yalova'ya özgü çiçeklerden biri. Bunlar bugünlerde tabii ki çok daha fazla rağbet görüyor. Bunun yanında canlı bitkilerden saksılı çiçeklerde yine karanfiller, çuha, yani çiçekli süs bitkileri ilgi görüyor" dedi.

Sevginin en güzel ifade edildiği hediyenin çiçek olduğunu belirten Dündar, "Sevgiyi en güzel ifade ettiğimiz, sevgililerin birbirini sevindirdiği en güzel hediye çiçek. Dolayısıyla bunun tabii ekonomik bir boyutu var üreticiler için de. Bir de acılarla iç içe yaşanan bu süreçte mutlaka insanları mutlu edecek bir an için kullanılacak en güzel hediyenin çiçeklerimiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Çok abartılı fiyatlar yok"

Dündar, Sevgililer Günü'nde talebin artmasıyla mezatlarda talebe göre oluşan bir fiyat artışı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Fiyatlarda normal zamanlara göre belli bir artış var ama bunu çok anormal görmemek lazım. Yılda birkaç özel günde ancak bu şekilde bir talep oluşuyor. Sonuçta en son hizmet veren çiçekçi dükkanları, marketler de dahil çok abartılı fiyatlar yok. Ülkemizdeki üretim dinamizmiyle, artışıyla birlikte zaten o talebe verilebilecek bir arzla birlikte fiyatlar abartılı bir şekilde artmıyor. Fiyatlarımız gayet uygun. Bunun özel bir gün olması sebebiyle bir fırsatçılık boyutu olmadığını özellikle söyleyebilirim."

Sevgililer Günü'nün en çok tercih edilen çiçeğinin gül olduğunu hatırlatan Dündar, "Sevgililer Günü'nde tabii ki lokomotif gül. Ülkemizde gül özellikle daha sıcak bölgelerde üretiliyor. Yalova'da kışın gül üretimi yok. Daha çok yaz döneminde gül üretimi var. Kesme güller Adana, Antalya, İzmir'de üretiliyor. Karanfil keza aynı şekilde Antalya lokomotif bir bölgemiz. Ülkemizin daha sıcak mevsime sahip bölgelerinde bu çeşitler üretiliyor. Dediğimiz gibi kırmızı, beyaz, sarı gül sektörün lokomotifi" ifadesini kullandı.

Son yıllarda özellikle kokulu çiçeklerin talep gördüğünü anlatan Dündar, "İnsanlarımız görüntüsünün yanında mutlaka bir koku, öz arıyor. Bununla ilgili de canlı saksı karanfiller, kokulu bitki olarak bu ihtiyaca cevap verebilecek yeni çeşitlerimiz. Son yıllarda geliştirilen kokulu karanfiller, insanlarımızı mutlu eden, memnun eden çeşitler oldu" dedi. - YALOVA