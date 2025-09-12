Yalova Aronya Festivali Başladı

Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi aronyaya yönelik bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival açılış töreniyle başladı.

Valilik koordinesinde 12-14 Eylül'de düzenlenen Yalova Aronya Festivali için Gazipaşa Caddesi'nde katılımcıların ve protokolün katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş sonrasında devam eden açılış programı, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle sürdü.

Açılış töreninde konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce başlayan aronya meyvesi üretiminin Yalova'da başarı hikayesine dönüştüğünü söyledi.

Kaya, Tarım ve Orman Müdürlüğünün bunun çiftçiye yaygınlaştırılması noktasında önemli çalışmalar yaptığından bahsederek, bugün gelinen noktada Türkiye'deki aronyanın ilk çıkış noktası Yalova'da 250 ton üretim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Elde edilen başarıda emeği geçen kurum ve çiftçilere teşekkür eden Kaya, kentte üretilen aronyanın yüzde 42'sinin ise organik olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise aronyanın Türkiye'de ilk çalışmalarının 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından başlatıldığını belirterek, şunları paylaştı:

"İlk defa müdürlüğümüzün destekleriyle 2017 yılında çiftçi bazında üretime başlanmıştır. 2017 yılında 10 dekarla başlanan üretim, bugün 150 çiftçimiz ve 510 dekarlık bir aronya bahçesiyle ülkemizde yetişen aronyanın önemli bir bölümünü Yalova'mız gerçekleştirmektedir."

Konuşmaların ardından üreticilere sertifikalarını veren Vali Kaya ve protokol üyeleri, daha sonra yoğunlukla aronya kullanılarak yapılan ürünlerin bulunduğu stantları gezdi.

Festival, çeşitli etkinliklerle sürecek.