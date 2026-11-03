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Yaklaşık 200 kişi Brüksel'de AB tarım desteğinde işçi hakkı şartını savundu

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Yaklaşık 200 kişi Brüksel'de AB tarım desteğinde işçi hakkı şartını savundu
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Brüksel'de yaklaşık 200 kişi, AB tarım desteklerini işçi haklarına bağlayan sosyal koşulluluk mekanizmasının korunması için gösteri yaptı. EFFAT'ın çağrısıyla toplanan göstericiler, 2027 sonrası Ortak Tarım Politikası müzakerelerinde mekanizmanın zayıflatılmasına karşı çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 200 kişi, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım desteklerinin işçi haklarına uyulması şartına bağlanmasını sağlayan uygulamanın korunması talebiyle gösteri yaptı.

Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonunun (EFFAT) çağrısıyla, yaklaşık 200 kişi AB kurumları yakınındaki Jean Rey Meydanı'nda toplandı.

Tarım sektöründe adil çalışma koşulları sağlanmasını talep eden göstericiler, özellikle AB'nin 2027 sonrası Ortak Tarım Politikasına ilişkin müzakerelerde sosyal koşulluluk mekanizmasının zayıflatılması veya kaldırılmasına karşı çıktı.

AB'nin sosyal koşulluluk mekanizması, tarım işverenlerine sağlanan kamu desteklerini çalışma hayatı ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması şartına bağlıyor.

EFFAT, uygulamanın tarım işçilerinin haklarını koruduğunu ve yükümlülüklerini yerine getiren çiftçiler açısından adil rekabet ortamına katkı sağladığını belirtiyor.

Bazı AB üyesi ülkeler ve siyasi gruplar ise mekanizmayı kaldırmayı istiyor.

Kaynak: AA
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