Yahsat Baş Ticaret Sorumlusu olarak Sulaiman Al Ali atandı

BAE'nin milli uydu çözümleri sağlayıcısı Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat), Baş Ticaret Sorumlu Su (CCO) olarak Sulaiman Al Ali'nin atandığını duyurdu.

BAE'nin milli uydu çözümleri sağlayıcısı Yahsat, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Yahsat Baş Ticaret Sorumlu Su (CCO) olarak Sulaiman Al Ali'nin atandığını duyurdu. Sulaiman Al Ali, yeni görevinde hem şirketin veri çözümleri kolu YahClick'in hem de mobil servis işletmesi olan Thuraya'nın başına geçecek.

Yahsat Group CEO'su Ali Al Hashemi, atama hakkında şöyle konuştu: "Sulaiman Al Ali'nin Yahsat Baş Ticaret Sorumlusu olarak atandığını bildirmekten mutluluk duyuyorum. Sulaiman'ın yeni görevi ve genişletilmiş portföyü Grup genelinde yaptığı olağanüstü katkıları yansıtıyor. Bu da sabit ve mobil iş ve teknoloji platformlarımızda sunulan farklı ve tamamlayıcı özelliklerden etkin bir şekilde yararlanarak müşteri çözümlerimizi genişletmemizi ve geliştirmemizi sağlayacak. Kendim ve liderlik ekibi adına bu fırsattan yararlanarak şirket ve YahClick'e titiz hizmet ve katkılarından dolayı Farhad'a teşekkür ediyor ve gelecekteki görevlerinde başarılar diliyorum."

Yahsat Baş Ticaret Sorumlusu olarak atandığın için mutlu olduğunu dile getiren Sulaiman Al Ali, "Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sağlayabileceğimiz değeri artırmak için şirketimizin kolektif güçlü yanlarını birleştirmek için çalışacağım. Şirket, müşterilerimize çeşitli uydu iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, yüksek donanımlı tek bir hizmet noktası sunarak müşterilerimizin karşılaştıkları karmaşık sorunları ele almak için ideal bir konumdadır. Müşterilerimize benzersiz bir hizmet düzeyi sağlamak için şirketin ticari işinde var olan yenilikçi ruhtan yararlanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi