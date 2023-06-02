Yağdonduran Tüneli Ekim Ayında Açılacak

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında yapımı devam eden Yağdonduran Tüneli'ndeki inşaat çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı. Tünelin ekim ayında açılacağı belirtildi.

SİVAS'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı devam eden 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ndeki inşaat çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tünelin ekim ayında açılacağını söyledi.

Sivas- Malatya yolu üzeri 55'inci kilometrede yer alan, kış aylarında sık sık kapanan ve kazalara neden olan Yağdonduran Geçidi'ndeki tünel çalışmasında sona gelindi. Tipi ve buzlanma nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan geçit üzerinde 2016 yılında yapımına başlanan ve çift tüpten oluşan 1567 metre uzunluğundaki tünel projesinin yüzde 85'i tamamlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ulaş- Kangal karayolu Yağdonduran mevkisinde inşası devam eden Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Karayolları yetkililerinden tünelin son durumu hakkında bilgi alan Şimşek, tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi.

Vali Şimşek daha sonra, 29 Mayıs'ta Yağdonduran mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden minibüs şoförü Muammer Özgür Biçil'in Kangal ilçesindeki baba ocağını da ziyaret ederek başsağlığı diledi.